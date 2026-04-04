تغييرات واسعة في قيادة OpenAI.. إجازات مَرَضية وإعادة توزيع الأدوار

تشهد OpenAI مرحلة إعادة ترتيب داخلية على مستوى قياداتها التنفيذية، مع انتقال عدد من المسؤولين إلى مناصب جديدة، ودخول آخرين في إجازات مَرضية، في توقيت حساس يتزامن مع استعداد الشركة لطرح عام أولي خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أعلنت فيدجي سيمو، رئيسة المنتجات والأعمال والمسؤولة عن تطوير الذكاء الاصطناعي العام في الشركة، دخولها في إجازة مَرضية لعدة أسابيع بسبب تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمتلازمة تسارع القلب الوضعي الانتصابي (POTS)، وهي حالة تؤثر في استقرار ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأوضحت سيمو أن حالتها عادت للظهور قبل مدة قصيرة من توليها المنصب، وأن الأسابيع الأخيرة كانت صعبة من الناحية الصحية، مما دفعها إلى التوقف مؤقتًا لتلقي العلاج.

وانضمت سيمو إلى OpenAI العام الماضي بعد قيادتها شركة Instacart، وقبلها شغلت مناصب قيادية في شركة ميتا.

وخلال مدة غيابها، سيتولى رئيس الشركة والمؤسس المشارك جريج بروكمان قيادة قطاع المنتجات، بدعم من عدد من كبار التنفيذيين.

وينتقل مدير العمليات براد لايتكاب بالتوازي مع ذلك إلى منصب جديد يركّز على “المشاريع الخاصة”، مع رفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي سام ألتمان. وتشمل مهامه الإشراف على توسّع الشركة في بيع البرمجيات للشركات عبر شراكات استثمارية.

وأعلنت رئيسة التسويق كيت روش التنحي عن منصبها للتركيز على التعافي من مرحلة متقدمة من سرطان الثدي، بعد نحو عام ونصف من تشخيصها، على أن تعود لاحقًا بدور محدود وفق حالتها الصحية، وقد بدأت الشركة البحث عن بديل لها.

وتأتي هذه التغييرات في لحظة مفصلية، إذ جمعت OpenAI تمويلًا ضخمًا بلغ 122 مليار دولار، مما رفع تقييمها إلى نحو 852 مليار دولار، بالتوازي مع مساعيها إلى تعزيز الإيرادات عبر اختبار إدراج الإعلانات داخل تطبيقها، والتوسع في الحلول الموجهة للشركات.

وتشهد OpenAI في الوقت الحالي منافسة متزايدة من جوجل فضلًا عن أنثروبيك التي تنشط في قطاع الذكاء الاصطناعي الموجّه للشركات، والتي يُتوقع أن تتجه بدورها نحو الطرح العام خلال المدة نفسها.

وأكدت الشركة في بيان لها أن فريقها القيادي يركّز على أولوياته الأساسية، وفي مقدمتها تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتوسيع قاعدة المستخدمين التي تقترب من مليار مستخدم حول العالم، إلى جانب تعزيز الاستخدامات الموّجهة للشركات والمؤسسات.