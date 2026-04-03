جوجل تُحدّث تطبيق إنشاء الفيديو الذكي Vids بقدرات جديدة

أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي Google Vids، لإدماج تقنيات من أحدث نماذجها لرفع قدرات إنتاج المحتوى المرئي والصوتي عبر التطبيق.

ويعتمد التحديث على نموذجَي توليد الفيديو Veo 3.1 وتوليد الصوت Lyria 3، إذ تتيح المزايا الجديدة للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مجانًا عبر أوامر نصية أو صور، مع تحسين جودة الإخراج، كما توفر الشركة إضافة تسجيل الشاشة عبر متصفح كروم لكافة المستخدمين.

ويُقدّم التحديث تحسينات على الصور الرمزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصةً لمشتركي خطتي AI Pro و Ultra، إذ يمكن وضع هذه الشخصيات داخل مشاهد مختلفة والتفاعل مع عناصر متعددة، كما تتيح أدوات التخصيص تحديد الملابس والموقع والحالة المزاجية، مما يتيح مرونة أكبر في بناء المحتوى.

وتتيح جوجل نموذج Lyria 3 للمستخدمين من أجل توليد مقاطع موسيقية تتراوح مدتها بين 30 ثانية وثلاث دقائق، بمجرد إدخال وصف للنمط المطلوب. ويعرض التطبيق النتيجة مباشرةً أسفل مربع الوصف، مع إمكانية إدراجها في الفيديو أو إعادة توليدها، إضافةً إلى دعم إدراج تسميات توضيحية.

ويدعم التحديث رفع المحتوى مباشرة إلى منصة يوتيوب، على أن يكون النشر افتراضيًا بوضع “خاص”، مع إمكانية تحويله إلى “عام” لاحقًا.

ويأتي هذا التحديث امتدادًا لإستراتيجية جوجل في إدماج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، إذ سبق أن حصل Vids على ميزة التعليق الصوتي التلقائي في 2025، إلى جانب دعم تحويل الصور إلى فيديو خلال تحديث أُطلق صيف العام ذاته.