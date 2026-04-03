جوجل تبدأ إتاحة “AI Inbox” في Gmail.. تنظيم ذكي للبريد مقابل اشتراك مرتفع

بدأت شركة جوجل طرح ميزة “AI Inbox” داخل خدمة Gmail لمشتركي خطة Google AI Ultra في الولايات المتحدة بعد مرحلة اختبار محدودة بدأت في يناير الماضي.

وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج Gemini، وتقدّم تجربة مختلفة عن صندوق البريد الوارد التقليدي؛ إذ لا تعرض الرسائل بشكلها المعتاد، بل تولّد ملخصًا ذكيًا يركّز على ما تجب متابعته. ويشمل ذلك قائمة بالمهام المقترحة المُستخلصة من البريد، وموضوعات يرى النظام أنّها تستحق الاطلاع، مما يختصر وقت الفرز اليدوي ويعيد ترتيب الأولويات تلقائيًا.

وتُظهر ميزة “AI Inbox” قدرتها على تحليل محتوى الرسائل، إذ ترصد الفواتير القادمة أو المواعيد، مثل زيارات الطبيب، وتضعها ضمن المهام العاجلة، كما تمنح رسائل جهات الاتصال المهمة والمتكررة أولوية في العرض داخل واجهة مخصصة.

وكانت جوجل قد أتاحت الميزة سابقًا لعدد محدود من “المختبرين”، قبل أن تبدأ الآن توسيع نطاقها لتشمل المستخدمين في الولايات المتحدة، مع استمرار تصنيفها كميزة تجريبية (Beta)، في إشارة إلى أنها ما زالت قيد التطوير.

وتبقى الميزة مقيّدة بشرط أساسي، إذ تتوفر حاليًا فقط ضمن اشتراك Google AI Ultra، الذي يبلغ سعره نحو 250 دولارًا شهريًا. ويتيح الاشتراك مزايا إضافية، منها حدود استخدام أعلى لنماذج Gemini، والوصول إلى أحدث إصداراتها، إضافةً إلى سعة تخزين سحابي تصل إلى 30 تيرابايت موزعة عبر خدمات مثل درايف و Google Photos، فضلًا عن اشتراكات في يوتيوب بريميوم وغيرها.

وتثير الميزة تساؤلات بشأن مدى موثوقية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنظيم البريد، إذ يتعيّن على المستخدم الوثوق بقدرة النظام على عدم إغفال رسائل مهمة أو تقديم استنتاجات غير دقيقة، وهي نقطة ما زالت محل نقاش مع تطور هذه التقنيات.

ولم تؤكد جوجل حتى الآن إن كانت تخطط لتوسيع نطاق إتاحة “AI Inbox” إلى باقات أقل تكلفة مثل AI Pro أو AI Plus أو حتى إتاحتها للمستخدمين المجانيين، أم ستبقيها عنصرًا حصريًا ضمن أعلى اشتراك لديها.