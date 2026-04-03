بوابة صحية رقمية سورية: هل تتغلب على الازدحام وسرقة البيانات؟

يشهد القطاع الصحي في سوريَة توجهًا متسارعًا نحو التحول الرقمي، مع إطلاق وزارة الصحة “بوابة الصحة الرقمية” التي تهدف إلى تبسيط وصول المرضى إلى الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة إدارة البيانات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة السورية، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام، أن البوابة الجديدة تتيح للمريض الوصول إلى تاريخه المرضي إلكترونيًا، إلى جانب إمكانية حجز المواعيد ومتابعة ملفات أفراد العائلة من خلال حساب موحّد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المرتبطة بالمراجعات التقليدية.

وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع في خمس مستشفيات حكومية، على أن يشهد توسّعًا تدريجيًا ليشمل عددًا أكبر من المؤسسات الصحية خلال المدة المقبلة، في إطار خطة تستهدف تعميم الخدمات الرقمية في القطاع الصحي.

أدوات تواصل لتعزيز الشفافية

وتتضمن البوابة أيضًا منصة تواصل مباشرة تتيح للمواطنين تقديم المقترحات والشكاوى وطلبات اللقاء، مما يعكس توجهًا جادًا نحو تحسين قنوات التواصل بين المؤسسات الصحية والمراجعين.

وتُظهر هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا بتطوير تجربة المريض، عبر إتاحة وسائل رقمية تسهّل الوصول إلى الخدمة وتمنح المستخدم دورًا أكبر في تقييم الأداء.

خطوة ضمن مسار رقمي أوسع

وهذه المبادرة تأتي في سياق توجهات أوسع نحو إدخال التقنيات الرقمية في إدارة الخدمات العامة، إذ تناولت تقارير سابقة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية جهودًا عدة لتحديث البنية الخدمية في عدد من القطاعات، التي منها الاعتماد المتزايد على الحلول الإلكترونية لتحسين كفاءة العمل الحكومي.

وفي هذا الإطار، يكتسب القطاع الصحي أهمية خاصة، نظرًا إلى اعتماده على بيانات دقيقة ومحدّثة بشكل مستمر، مما يجعل التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا في تطوير جودة الخدمات الطبية.

فوائد متوقعة وفق التجارب العالمية

وتشير تجارب التحول الرقمي في القطاع الصحي عالميًا إلى أن اعتماد الأنظمة الإلكترونية يسهم في:

تحسين إدارة المواعيد وتقليل الازدحام.

تسريع الوصول إلى المعلومات الطبية.

دعم اتخاذ القرار الطبي بناءً على بيانات دقيقة.

وفي حال تطبيق هذه المعايير بكفاءة، قد تسهم بوّابة الصحة الرقمية في تحقيق نتائج مماثلة على مستوى الخدمات الصحية في سوريَة.

تحديات التنفيذ ومتطلبات النجاح

وفي هذا السياق، يرى مختصون أن نجاح هذه المبادرات يرتبط بعوامل عدة، من أبرزها جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتَوفر الكوادر المؤهلة لإدارة الأنظمة الحديثة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين بشأن آلية الاستفادة من الخدمات الرقمية.

كما تبرز أهمية تأمين حماية البيانات الصحية، نظرًا إلى حساسيتها، عبر اعتماد معايير متقدمة في أمن المعلومات تضمن خصوصية المرضى وسلامة بياناتهم.

نحو نظام صحي أكثر كفاءة

ووفق خبراء، يُعد إطلاق بوابة الصحة الرقمية خطوة عملية نحو بناء نظام صحي أكثر مرونة وكفاءة، يعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المريض.

وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى التسجيل في المنصة عبر موقعها الرسمي، للاستفادة من الخدمات المتاحة، والمساهمة في تطويرها من خلال الملاحظات والمقترحات، في إطار توجه يهدف إلى إشراك المستخدم في تحسين جودة الخدمات الصحية الرقمية.