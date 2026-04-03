اجتماعات من السيارة.. تطبيق جوجل Meet يصل إلى CarPlay

أدخلت جوجل تحديثًا جديدًا لخدمة الاجتماعات Google Meet من أجل إتاحة تشغيلها مباشرةً عبر نظام السيارات Apple CarPlay، مما يفتح الباب أمام حضور الاجتماعات في أثناء القيادة دون استخدام الهاتف، وذلك في إطار تسارع إدماج أدوات العمل مع أنظمة السيارات الذكية.

ويمكن استخدام التطبيق بآلية بسيطة؛ إذ يكفي توصيل هاتف آيفون بالسيارة عبر البلوتوث أو كابل USB، ثم فتح تطبيق Meet عبر شاشة CarPlay لتظهر الاجتماعات القادمة تلقائيًا، مع إمكانية الانضمام بضغطة واحدة.

وتحافظ جوجل على تجربة استخدام آمنة في أثناء القيادة؛ إذ يُعطَّل الفيديو بالكامل، فلا يرى المستخدم المشاركين، في حين يُنقل الصوت عبر مكبرات السيارة، مع إبقاء الميكروفون نشطًا للمشاركة في الحوار.

وفي الاجتماعات الكبيرة، قد يُفعَّل كتم الصوت تلقائيًا لتقليل الضوضاء، مع إمكانية إلغاء الكتم مباشرةً من شاشة السيارة.

وظائف محدودة لأسباب تتعلق بالسلامة

تقتصر أدوات التحكم داخل السيارة على الأساسيات، مثل كتم الصوت أو إلغاء كتمه، وإنهاء الاجتماع، كما تغيب مزايا مثل الدردشة، ورفع اليد، والاستطلاعات، والأسئلة والأجوبة، مما يفرض على المستخدم إيقاف السيارة والانتقال إلى الهاتف إذا أراد استخدام هذه الأدوات.

وتدعم الميزة أيضًا الانتقال السلس؛ إذ ينتقل الصوت تلقائيًا إلى الهاتف أو السماعات في حال فصل الاتصال بنظام CarPlay، دون انقطاع الاجتماع.

وبدأت جوجل طرح الخدمة تدريجيًا منذ نهاية مارس الماضي، وهي متاحة لمستخدمي Google Workspace، والمشتركين الأفراد، إضافةً إلى الحسابات الشخصية.

ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي نظام Android Auto نفسه الذي تطوره جوجل لم يحصلوا على تلك الميزة حتى الآن، مع تأكيد الشركة قرب وصولها. وكانت OpenAI قد أطلقت حديثًا تطبيق ChatGPT لمنصة CarPlay مع إتاحة التفاعل الصوتي.