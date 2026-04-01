ChatGPT يصل إلى CarPlay.. تفاعل صوتي مباشر من شاشة السيارة

أتاحت شركة OpenAI تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT لنظام السيارات CarPlay، مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة وتنفيذ الطلبات مباشرةً من شاشة السيارة.

ويأتي هذا التحديث بعد أن سمحت آبل للتطبيقات الصوتية التفاعلية التابعة لجهات خارجية بالعمل عبر نظام CarPlay بدءًا من تحديث iOS 26.4 الذي أصدرته الشركة حديثًا، بشرط أن تعتمد هذه التطبيقات على الصوت كوسيلة أساسية للتفاعل، مع الحصول على صلاحيات خاصة من الشركة.

ويُعد CarPlay نظامًا من آبل مهمته ربط هواتف آيفون بشاشة السيارات لعرض التطبيقات والوظائف بطريقة مبسطة وآمنة في أثناء القيادة.

وبموجب القواعد التي تفرضها آبل، فإن تطبيقات الدردشة الصوتية، مثل ChatGPT، تلتزم بعدم عرض نصوص أو صور في أثناء الاستخدام داخل السيارة؛ إذ يقتصر التفاعل على الأوامر الصوتية فقط لحد تشتت السائقين.

وتوفر تلك التطبيقات واجهة تحكم موحّدة معتمدة على الصوت، وهي تعرض شاشة مخصصة في أثناء الاستخدام، مع إمكانية توفير ما يصل إلى أربعة أزرار لتنفيذ الإجراءات السريعة.

ويتطلب تشغيل ChatGPT، أو غيره من التطبيقات المماثلة، امتلاك هاتف آيفون يعمل بنظام iOS 26.4 أو أحدث، مع تثبيت آخر إصدار من التطبيق المؤهل.

ومن الجدير بالذكر أن CarPlay تدعم تطبيقات الطرف الثالث (التطبيقات الخارجية) منذ سنوات، لكن آبل تفرض قيودًا صارمة على أنواع التطبيقات المتاحة؛ إذ تقتصر على فئات محددة مثل تطبيقات الصوتيات والاتصال والملاحة وخدمات شحن السيارات الكهربائية.

ويوفّر إدماج ChatGPT في CarPlay إمكانية التفاعل دون استخدام اليدين، لكنه لا يتيح التحكم في وظائف السيارة أو نظام آيفون نفسه، كما لا يدعم أوامر التنشيط الصوتي التلقائي، مما يعني ضرورة فتح التطبيق يدويًا قبل بدء الاستخدام.