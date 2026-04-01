أزمة في مايكروسوفت.. الشركة تسجّل أسوأ أداء فصلي منذ عام 2008

سجّلت مايكروسوفت أسوأ أداء ربع سنوي في سوق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ تراجعت ثقة المستثمرين بقدرتها على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى نمو فعلي ومُستدام.

وهبط سهم الشركة بنحو 23% خلال الربع الأول من العام الجاري، في انخفاض يفوق أداء نظرائها في قطاع التكنولوجيا الذي شهد تراجعًا جماعيًا في بعض الأوقات.

ويأتي هذا التراجع حتى في ظل استمرار هيمنة مايكروسوفت في قطاع برمجيات الإنتاجية وعبر نظام التشغيل ويندوز، لكن الشركة تواجه ضغوطًا لتحقيق نمو فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع توسّع بنيتها التحتية السحابية لمواكبة الإقبال المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي لعملائها.

وتتزامن هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف تشغيل مراكز البيانات نتيجة صعود أسعار النفط المرتبط بالتوترات الجيوسياسية، مما يزيد أعباء الاستثمار في البنية التحتية.

وفي المقابل، لم يحقق مساعد الشركة الذكي “Copilot” انتشارًا واسعًا حتى الآن، مع توجه المستخدمين نحو خدمات منافسة من جوجل و OpenAI وأنثروبيك.

ويرى محللون أن الشركة مضطرة إلى تخصيص موارد كبيرة من منصة Azure السحابية لتحسين مساعدها الذكي Copilot، مع الأخذ بالحسبان تأثير ذلك في قدراتها التشغيلية، نظرًا إلى أهمية المنتج في الحفاظ على أعمالها الأكثر ربحية.

وحتى مع هذا الأداء السلبي في السوق، تواصل مايكروسوفت تسجيل نمو مالي قوي، إذ ارتفعت إيراداتها بنحو 17% خلال الربع الأخير، مع أداء قوي لوحدة الخدمات السحابية Azure التي نمت إيراداتها بنسبة قدرها 39%، مدعومة بإقبال ضخم من شركات مثل OpenAI وأنثروبيك.

وأعادت مايكروسوفت توزيع الأدوار القيادية في قسم الذكاء الاصطناعي في ظل تلك التحديات، ليتولى مصطفى سليمان تطوير النماذج، في حين يقود جاكوب أندريو الإشراف على Copilot، في خطوة تعكس محاولة الشركة تسريع تحسين المنتج.

ويؤكد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في ضوء ذلك أن سوق الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على معادلة صفرية، مشيرًا إلى أن المنافسة الشديدة لا تلغي فرص النمو المشترك بين الشركات.