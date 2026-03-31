ميتا تختبر اشتراكًا مأجورًا في إنستاجرام بمزايا حصرية للمشتركين

بدأت شركة ميتا اختبار اشتراك مأجور جديد في تطبيق إنستاجرام في عدد محدود من الدول، وفق ما أكدته الشركة لموقع “تك كرانش” التقني ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز إيراداتها من خدمات الاشتراك في منصاتها.

ويحمل الاشتراك الجديد اسم “إنستاجرام بلس”، وهو يتيح للمشتركين الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان الشركة نيتها اختبار اشتراكات جديدة عبر منصاتها المختلفة، ومنها فيسبوك وواتساب.

ومن أبرز المزايا الجديدة إمكانية مشاهدة “القصص Stories” دون أن يظهر ذلك لصاحب المنشور، إلى جانب إتاحة معرفة عدد مرات إعادة مشاهدة المستخدم قصصه الخاصة، كما يتمكن المشتركون من إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور، مما يتيح تخصيص من يشاهد كل قصة عبر تقسيم المتابعين إلى مجموعات مختلفة بدلًا من الاكتفاء بخيار “الأصدقاء المقرّبين” الموجود الآن.

ويتيح الاشتراك أيضًا تمديد مدة ظهور القصص لمدة تصل إلى 24 ساعة إضافية، مع إمكانية إبراز قصة واحدة أسبوعيًا عبر تثبيتها في مقدمة شريط القصص لدى المتابعين لزيادة التفاعل، ويمكن للمشتركين أيضًا إرسال تفاعل متحرك “Superlike” على القصص، والبحث داخل قائمة المشاهدين لمعرفة إذا كان شخص محدد قد اطّلع على القصة دون الحاجة إلى التمرير اليدوي.

ولم تكشف الشركة رسميًا عن الدول التي يشملها الاختبار، لكن تقارير على منصات التواصل تشير إلى إطلاقه مبدئيًا في المكسيك واليابان والفلبين. وتختلف الأسعار حسب الدولة؛ إذ يبلغ نحو 2.2 دولار شهريًا في المكسيك، ونحو دولارين في اليابان، وحوالي 1.07 دولار في الفلبين، مما يشير إلى آلية تسعير مرنة حسب كل دولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاشتراك منفصل عن خدمة “Meta Verified” الموجّهة لصنّاع المحتوى والشركات، وهي توفر شارة التوثيق ومزايا الحماية من انتحال الهوية مقابل رسوم شهرية؛ إذ يستهدف اشتراك “إنستاجرام بلس” المستخدمين العاديين بنحو أساسي.

وقالت ميتا إنها ستواصل اختبار الاشتراك الجديد قبل طرحه في أسواق إضافية خلال المرحلة المقبلة.