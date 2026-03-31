سوني تبيع حصة الأغلبية في قطاع أجهزة التلفاز لـ”TLC”

أعلنت شركة سوني رسميًا بيع حصة الأغلبية في قطاع أجهزة التلفاز التابعة لها لصالح شركة TCL الصينية، مما يعني تراجع الشركة في أهم القطاعات التي اُشتهرت بها عالميًا.

وبموجب الاتفاق، ستدفع TCL نحو 75.4 مليار ين ياباني؛ أي ما يزيد على 473 مليون دولار، مقابل الحصول على 51% من شركة جديدة تحمل اسم Bravia Inc، وتحتفظ سوني بالنسبة المتبقية البالغة 49%. ومن الجدير بالذكر أن Bravia هي علامة تجارية فرعية تملكها سوني.

وتتولى الشركة الجديدة إدارة كافة أنشطة الترفيه المنزلي لدى سوني، وتشمل هذه الأنشطة البحث والتطوير والتصميم والتصنيع والدعم الفني لمجموعة واسعة من الأجهزة، منها أجهزة تلفاز Bravia، والشاشات المسطحة، وأجهزة العرض (Projectors)، إضافة إلى أنظمة الصوت والمسرح المنزلي.

ومن المقرر أن تبدأ شركة Bravia أعمالها في أبريل 2027، على أن يقع مقرها في مكتب سوني بمنطقة أوساكي في طوكيو، وسوف تنتج الشركة أجهزة تلفزيون تحمل علامتي “Sony” و “Bravia”، مع الاعتماد على تقنيات العرض المتقدمة التي تطورها TCL وقدراتها التصنيعية وسلسلة التوريد المتكاملة عالميًا الخاصة بها، وهو ما قد يؤدي إلى خفض تكلفة المنتجات مستقبلًا.

وأكد كينجي تاناكا، نائب الرئيس الأول في سوني، أن الشراكة الإستراتيجية تستهدف “تقديم قيمة جديدة للعملاء على مستوى العالم وتعزيز النمو في قطاع الترفيه المنزلي”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه سوني إستراتيجيتها نحو توسيع أصول الملكية الفكرية الخاصة بها، مثل الأنمي والأفلام والموسيقى والبث الرياضي، مقابل تقليص تركيزها على الإلكترونيات الاستهلاكية. وفي المقابل، تسعى TCL، إحدى كُبرى شركات الإلكترونيات في الصين، إلى زيادة حصتها في السوق العالمية بعد سنوات من التوسع التدريجي خارج السوق المحلية.