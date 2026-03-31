سامسونج تطلق تطبيقًا جديدًا لعلاج دوار الحركة صوتيًا

أطلقت شركة سامسونج تطبيقًا جديدًا يستهدف تخفيف أعراض دوار الحركة، عبر إستراتيجية غير تقليدية تعتمد على الصوت بدلًا من الأدوية أو الوسائل العلاجية التقليدية.

ويحمل التطبيق اسم Hearapy، وهو يقدّم وظيفة واحدة محددة، وهي تقليل الشعور بالغثيان والدوار الناتج عن الحركة، من خلال تشغيل نغمة صوتية ترددها 100 هرتز وبشدة تصل إلى 85 ديسيبل. وتوضح الشركة أن هذه الموجة الصوتية تحفّز نظام التوازن في الأذن الداخلية، مما يساعد الدماغ في معالجة الحركة بنحو أفضل.

وتعتمد الفكرة على دراسة صادرة عن جامعة ناغويا في اليابان؛ إذ توصّل الباحثون إلى أن الاستماع إلى موجة جيبية ترددها 100 هرتز لمدة قصيرة يمكن أن يحسّن التوازن ويقلل أعراض دوار الحركة. وأظهرت النتائج أن المشاركين شعروا بانخفاض ملحوظ في التوتر والأعراض خلال الحركة، مع استمرار التأثير لمدة تصل إلى ساعتين.

ويضم التطبيق واجهة بسيطة، ويتطلب من المستخدم ارتداء سماعات في الأذن والضغط على الشاشة لتشغيل النغمة، ويحدد مؤقّت داخلي في التطبيق مدة الاستماع المُوصَى بها، وهي تتراوح بين 60 و 90 ثانية.

وتوصي سامسونج باستخدام التطبيق مع سماعات Galaxy Buds 4 Pro الخاصة بها، نظرًا إلى قدرتها على تقديم صوت منخفض التردد بدقة عالية، لكن التجارب تشير إلى إمكانية استخدامه مع سماعات أخرى دون مُشْكلات تُذكر.

ويُعد دوار الحركة من الحالات الشائعة التي تصيب نحو ثلث الأشخاص، مما يجعل هذا التوجّه محاولة جديدة لتقديم حل سريع لتخفيف الأعراض قبل أخذ استشارة طبية متخصصة، أو كعامل مساعد مع الأدوية.

ويتوفر تطبيق Hearapy مجانًا عبر متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد، ولا يُعرف إن كان سيتوفر عبر متجر آب ستور لأجهزة آبل، وإن كان من السهل تطوير تطبيقات مماثلة.