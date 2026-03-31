جوجل تبدأ إتاحة تغيير عنوان Gmail دون فقدان البيانات

بدأت جوجل إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي Gmail تمكّنهم من تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو خسارة أي بيانات، وقد أعلنت الشركة توفر الميزة في الولايات المتحدة بنحو مبدئي.

وبحسب ما أوضحته الشركة، فيمكن لمن وصلتهم الميزة الاستفادة منها عبر إعدادات حساب جوجل، بالدخول إلى “المعلومات الشخصية Personal info” ثم “البريد الإلكتروني Email” واختيار “البريد الإلكتروني لحساب جوجل Google Account email option”، والضغط على “تغيير البريد الإلكتروني Change Google Account email” لتعديل اسم المستخدم.

ووضعت جوجل قيودًا واضحة على هذه الخطوة؛ إذ لا يُسمح بتغيير اسم المستخدم إلا مرة واحدة كل 12 شهرًا، ولا يمكن حذف العنوان الجديد خلال هذه المدة، كما تتيح جوجل تغيير العنوان ثلاث مرات بحد أقصى للحساب الواحد. وبعد بلوغ هذا الحد، لا يمكن إنشاء عناوين إضافية، ويمكن للمستخدم العودة إلى العنوان القديم في أي وقت.

وطمأنت الشركة مستخدميها بأن رسائلهم القديمة ستبقى محفوظة، وأن عنوانهم السابق سيظل فعّالًا كعنوان بديل، مع إمكانية تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل بالعنوانين القديم والجديد معًا.

وكانت الشركة قد بدأت باختبار الميزة في بعض المناطق حول العالم، وتشير صفحة الدعم الرسمية إلى أن الطرح سيكون تدريجيًا، مما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يجدونها متاحة في الوقت الحالي.

ويرى مختصون أن إتاحة تعديل العنوان دون فقدان البيانات قد تمنح المستخدمين سيطرة أكبر على هويتهم الرقمية، خاصةً في الحالات التي تحتوي فيها العناوين القديمة على معلومات شخصية أو أسماء مُحرجة قد تترك انطباعات مهنية غير ملائمة.