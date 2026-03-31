بعد سنوات التعافي.. نمو هواوي يتباطأ إلى أدنى مستوى في 3 أعوام

أعلنت شركة هواوي تسجيل أبطأ وتيرة نمو لإيراداتها منذ ثلاثة أعوام خلال 2025، متأثرةً بتراجع قطاع الحوسبة السحابية وتراجع مبيعات هواتفها الذكية، مما أدى إلى إبطاء وتيرة تعافيها من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2019، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في تقرير أخير.

وأوضحت الشركة الصينية أن إيراداتها ارتفعت بنحو 2.2% لتصل إلى نحو 127 مليار دولار، مقارنةً بنمو قوي بلغ 22.4% في 2024، في حين صعد صافي الأرباح بنسبة قدرها 8.7%.

ويأتي هذا التباطؤ بعد سنوات من التعافي التدريجي للشركة عقب سلسلة من القيود والعقوبات الأمريكية دفعت هواوي إلى إعادة هيكلة أعمالها والتركيز على تطوير تقنياتها محليًا.

وأدّت هواوي خلال السنوات الأخيرة دورًا محوريًا في إستراتيجية الصين لفك الاعتماد على الشركات الأمريكية في البنية التحتية التقنية المتقدمة، خاصةً في مجال أشباه الموصلات. وسرّعت الشركة تطوير رقاقاتها الخاصة، إذ تُعد رقاقات “Ascend” منافسة رئيسية لمنتجات إنفيديا داخل السوق الصينية.

وتراجعت إيرادات وحدة الحوسبة السحابية في الشركة بنسبة قدرها 3.5%، في حين سجل قطاع المستهلكين الذي يضم الهواتف الذكية نموًا محدودًا عند 1.6% فقط خلال عام 2025، مقارنةً بأكثر من 38% في العام الذي يسبقه.

وتعرضت الشركة لمنافسة إضافية مع الإقبال القوي على هواتف آيفون 17 المنافسة التابعة لشركة آبل في نهاية العام الماضي. وحتى مع احتفاظ هواوي بصدارة سوق الهواتف الذكية في الصين، فإن شحناتها نمت بنحو 1.7% فقط، مقابل نمو بلغ 7.5% لآبل.

ومن اللافت أن قطاع السيارات شكّل القطاع الأسرع نموًا داخل الشركة؛ إذ قفزت إيراداته بنسبة بلغت 72%، وهو مدفوع بتوسّع هواوي في تطوير البرمجيات والرقاقات وأنظمة الترفيه للسيارات الكهربائية.

ورفعت الشركة إنفاقها على البحث والتطوير إلى مستوى قياسي بلغ 192.3 مليار يوان، أي نحو 28 مليار دولار، خلال 2025، وهو ما يزيد على خُمس إيراداتها، بزيادة سنوية قدرها 7%، مع تركيز واضح لاستثماراتها في مجالي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.