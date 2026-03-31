آبل تختبر أكبر تحديث للوحة المفاتيح في آيفون منذ سنوات

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث iOS 27 بتركيز كبير على الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير تقارير حديثة إلى أن النظام لن يقتصر على تطوير المساعد الصوتي Siri، بل سيشمل أيضًا تحسينات ملحوظة في لوحة المفاتيح في هواتف آيفون.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ، فإن آبل تعمل على تطوير نظام تصحيح تلقائي جديد يوسّع قدرات الكتابة عبر تقديم “اقتراحات بديلة للكلمات”، في خطوة تشبه آلية عمل أدوات الكتابة الذكية مثل لوحة مفاتيح Grammarly. ويعتمد هذا التوجه على تحسين خوارزميات لوحة المفاتيح لتقديم اقتراحات أكثر دقة وملاءمة للسياق.

وكانت آبل قد أدخلت بالفعل تحسينات محدودة على دقة الكتابة في تحديث iOS 26.4 الذي أطلقته حديثًا، لكن التحديث المرتقب iOS 27 قد يعتمد بنحو أكبر على تقنيات “Apple Intelligence” لتعزيز فهم السياق اللغوي في أثناء الكتابة.

ويشير التقرير إلى أن الشركة لم تحسم بعدُ قرار إطلاق هذه الميزة بنحو نهائي؛ إذ إنها ما زالت قيد الاختبار الداخلي. وتشير التوقعات إلى أن هذه القدرات قد تظل حصرية لهواتف آيفون الداعمة للذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى اعتمادها على معالجة متقدمة للبيانات.

وتأتي هذه التحسينات ضمن حزمة أوسع من المزايا الجديدة المرتقبة في iOS 27، منها تطوير المساعد الشخصي سيري وإطلاق تطبيق مستقل له على غرار ChatGPT و Gemini، وتمكينه من التعامل مع عدة أوامر ضمن طلب واحد، في إطار سعي آبل إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها.

ومن المنتظر أن تكشف آبل رسميًا عن iOS 27 خلال مؤتمر WWDC 2026 الذي سيبدأ انعقاده يوم 8 يونيو المقبل.