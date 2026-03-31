آبل تبدأ اختبار تحديث iOS 26.5 وتؤجل تحسينات سيري إلى iOS 27

بدأت آبل اختبار النسخة التجريبية من تحديث iOS 26.5 دون أن يتضمن مزايا المساعد الصوتي “سيري” المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتؤجلها إلى تحديث iOS 27 المقرر طرحه في سبتمبر 2026.

وكانت آبل تستهدف في البداية إطلاق التحسينات الجديدة ضمن تحديث iOS 26.4، لكن مشكلات تتعلق بدقة الأداء دفعتها إلى تأجيلها، وفق ما ذكرته تقارير سابقة.

وكانت اختبارات داخلية داخل آبل قد استخدمت إصدار iOS 26.5 لتجربة مزايا Siri الجديدة، التي قيل إنها تضم كافة المزايا التي استعرضتها الشركة خلال مؤتمر WWDC 2024، أي قبل عامين، لكن النسخة التجريبية التي طُرحت اليوم للمطورين لم تُظهر أي مؤشرات على توفر هذه الإضافات حتى الآن.

ومع اقتراب مؤتمر المطورين السنوي في يونيو، تتراجع احتمالات ظهور هذه المزايا ضمن تحديثات iOS 26 الفرعية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نظام iOS 27 المرتقب وبقية أنظمة آبل التي ستحمل على الأرجح النسخة المطوّرة من سيري.

وبحسب التسريبات الحديثة، فإن نظام iOS 27 سوف يقدّم للمستخدمين تطبيقًا مستقلًا للمساعد الشخصي “سيري” بواجهة أقرب إلى تطبيقات روبوتات الدردشة الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” المدفوعة بنماذج متطورة من Gemini من جوجل.

وكانت آبل قد كشفت لأول مرة عن هذه الرؤية الجديدة لسيري خلال مؤتمر المطورين في 2024، مؤكدةً آنذاك أنها ستصل عبر تحديثات iOS خلال 2025، ثم عادت الشركة وأجلت إطلاق تلك المزايا عدة مرات، بحجة عدم جاهزيتها.

ولا يتوقع أن تقدّم النسخة القادمة من سيري مجرد تحسينات طفيفة، بل ستتحول إلى مساعد ذكي أقرب إلى منصات المحادثة المتقدمة مثل ChatGPT و Gemini و Claude، مع قدرات أوسع على الفهم والتفاعل وتنفيذ المهام عبر التطبيقات ومختلف أرجاء النظام.