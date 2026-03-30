لماذا أوقفت OpenAI تطبيق Sora؟.. القصة الكاملة وراء القرار المُفاجئ

لم يكن قرار شركة OpenAI إيقاف مشروع توليد الفيديو “Sora” مجرد خطوة تقنية عابرة، بل تحوّلًا عميقًا في إستراتيجية الشركة الناشئة، صاحبة منتج الذكاء الاصطناعي الأشهر ChatGPT.

وخلال يومٍ واحد، اتخذت الشركة سلسلة قرارات مرتبطة بإيقاف تطبيق توليد الفيديو، ومنها التراجع عن إدماجه في ChatGPT، وإنهاء شراكة ضخمة مع شركة ديزني، وإعادة توزيع مناصب قيادية في الشركة. وفي هذا المقال نستعرض أبرز الأسباب التي دفعت الشركة لإلغاء أحد أبرز مشاريعها التي بدت واعدة وثورية عند إطلاقها.

تكلفة مرتفعة دون عائد

قدّم تطبيق Sora وعودًا كبيرة في مجال توليد الفيديو؛ إذ عرضت الشركة نماذج مذهلة قادرة على إنتاج مقاطع واقعية بدقة عالية، لكن هذه الوعود سرعان ما اصطدمت بعقبة جوهرية، وهي التكلفة المرتفعة.

إن توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يتطلب قدرات حوسبية ضخمة، تفوق بكثير ما تحتاجه النماذج النصية أو حتى توليد الصور.

ومع غياب نموذج ربحي واضح للاستفادة من ذلك المنتج، تحوّل Sora إلى عبء مالي يستهلك موارد الشركة دون أن يحقق عائدًا يوازي هذا الإنفاق. وفي سبيل تقليل الخسائر، كان إلغاء المشروع مُبررًا.

منافسة أشد

لم يتمكن Sora من الحفاظ على موقع مميز في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في حين تمكنت شركات مثل جوجل وأنثروبيك، بالإضافة إلى شركات أخرى، من تقديم نماذج ذكاء اصطناعي مبتكرة وأكثر كفاءة من نموذج OpenAI.

ولم تكن المشكلة فقط في جودة النموذج، وإنما كان غياب أي ميزة فريدة تميزه عن النماذج المنافسة الأخرى، مما جعل الاحتفاظ بالمستخدمين تحديًا حقيقيًا.

وقد أظهرت البيانات أن التطبيق بدأ بشعبية قوية قبل أن يتراجع سريعًا خلال أشهر قليلة، حتى مع توفره في العديد من الدول.

تجربة استخدام دون المستوى

إحدى الإشكاليات التي واجهت تطبيق Sora الفجوة بين العروض الترويجية التي نشرتها الشركة والمنتج الفعلي الذي يقدمه؛ فقد كانت المقاطع الاستعراضية التي قدّمتها OpenAI تبدو ثورية، لكنها لم تعكس دائمًا تجربة الاستخدام الواقعية من ناحية التكلفة، ومدة المقاطع، أو جودة النتائج.

هذه الفجوة أضعفت ثقة بعض المستخدمين، وأثارت تساؤلات حول مدى جاهزية التقنية للاستخدام الواسع في الأغراض التجارية وبيئات العمل.

تحوّل نحو أدوات أكثر فائدة وربحية

في مقابل الانسحاب من Sora، تعيد OpenAI توجيه مواردها نحو مشروعات تراها أكثر جدوى، ومنها أدوات الإنتاجية، وحلول المؤسسات، ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام فعلية.

ويبرز توجه واضح في الشركة نحو أبحاث “محاكاة العالم”، التي قد تدعم تطوير الروبوتات وتطبيقات واقعية تتجاوز الاستخدامات الترفيهية.

ويجعل هذا التحول الشركة أكثر تنافسية مع أدوات جوجل وأنثروبيك على وجه الخصوص في مجالات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل والإنتاجية وغيرها من المجالات التجارية التي قد تدر عليها عائدات أكبر.

مليارات تُضخ.. فأين العائد؟

تواجه OpenAI حاليًا ضغوطًا متزايدة من المستثمرين لتحقيق عوائد واضحة في ظل النفقات التشغيلية الكُبرى لها والخسائر السنوية التي تتكبدها، وخاصةً مع الحديث عن طرح محتمل في البورصة.

ومع تدفق استثمارات ضخمة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، لم يعد الابتكار وحده كافيًا؛ بل أصبح مطلوبًا إثبات القدرة على تحويل هذا الابتكار إلى نموذج أعمال مستدام يدر عائدات تبرر تلك الاستثمارات.

ولا يبدو إيقاف Sora تراجعًا بقدر ما هو إعادة ترتيب للأولويات في الشركة التي تعود الآن إلى مسار أكثر وضوحًا يركز على تطوير تقنيات أقل استهلاكًا للموارد، وأكثر قدرة على تحقيق العوائد.