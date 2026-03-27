موجة غلاء تضرب قطاع الألعاب.. سوني ترفع أسعار أجهزة بلايستيشن عالميًا

أعلنت شركة سوني زيادة أسعار أجهزة الألعاب التابعة لها عالميًا، ومنها أجهزة بلايستيشن 5 و بلايستيشن 5 برو وجهاز الألعاب المحمول PlayStation Portal.

وتدخل الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ بدايةً من أبريل 2026، مع زيادات متفاوتة بحسب السوق. ففي الولايات المتحدة، يُتوقع ارتفاع سعر أجهزة بلايستيشن 5 بنحو 100 دولار، في حين قد يصل الارتفاع في بلايستيشن 5 برو إلى 150 دولارًا، مقابل نحو 50 دولارًا لجهاز بلايستيشن Portal.

وأرجعت سوني في بيانٍ رسمي لها هذه الخطوة إلى “استمرار الضغوط في الاقتصاد العالمي” على حد تعبيرها، ومنها التضخم وارتفاع تكاليف المكونات واضطرابات سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الزيادة في توقيت غير معتاد في دورة أجهزة بلايستيشن؛ إذ تميل أسعار منصات الألعاب عادةً إلى الانخفاض مع مرور الوقت، لكن الظروف الحالية ربما دفعت الشركات إلى إعادة النظر في إستراتيجيات التسعير.

ولا تُعد هذه أول مرة ترفع فيها سوني أسعار بلايستيشن 5؛ إذ سبق أن طبّقت زيادات مشابهة خلال عام 2025، مما يشير إلى توجه مستمر وليس قرارًا مؤقتًا، كما يعكس ذلك تحديات تواجه صناعة الألعاب، خاصةً مع ارتفاع أسعار الذاكرة وأشباه الموصلات بسبب توجيهها نحو بناء مراكز البيانات لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، تتجه شركات أخرى في قطاع الحواسيب والألعاب إلى فرض زيادات مماثلة للأسباب نفسها.

ويعني القرار ارتفاع تكلفة اقتناء أجهزة بلايستيشن، سواء لشراء جهاز جديد أو الترقية إلى أحدث إصدار، وقد يدفع ذلك بعض المستخدمين إلى تأجيل الشراء أو التوجه إلى بدائل أخرى مثل الأجهزة المستعملة.

وتبدو سوني واثقة باستمرار الإقبال على أجهزتها، خاصةً الأجهزة العالية الأداء مثل بلايستيشن 5 برو، التي تقدّم تجربة لعب متقدمة.