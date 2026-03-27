حصن آبل الرقمي.. “نمط المنع” يحمي هواتف آيفون من أخطر هجمات التجسس

أكّدت شركة آبل أنها لم ترصد حتى الآن أي حالة اختراق ناجحة لأجهزتها عند تفعيل ميزة “نمط المنع Lockdown Mode“، وذلك بعد نحو أربع سنوات من إطلاقها كأداة أمنية متقدمة لمواجهة برمجيات التجسس.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، سارة أورورك، في تصريحات نقلها موقع “تك كرنش” التقني إن الشركة لم ترصد “أي هجمات ناجحة ببرمجيات تجسس مأجورة عند تفعيل نمط المنع”، في إشارة إلى هجمات التجسس التي تنفذها جهات حكومية أو شركات متخصصة.

حماية قصوى من الاختراق

أطلقت آبل هذه الميزة عام 2022 كخيار أمني اختياري يقيّد مجموعة من وظائف النظام في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك بهدف تقليص نقاط الضعف التي تعتمد عليها برمجيات التجسس لاختراق المستخدمين، خاصةً الصحفيين والنشطاء السياسيين. وتشكّل الميزة طبقة دفاع إضافية بالغة الصرامة مقارنةً بإعدادات الحماية التقليدية.

وكانت آبل قد شدّدت مرارًا على أن “نمط المنع” يعزز قدرة أجهزتها على مقاومة أدوات التجسس التي تطورها شركات مثل NSO Group و Intellexa و Paragon Solutions.

وفي المقابل، أقرت آبل بأن بعض مستخدميها تعرضوا بالفعل لمحاولات اختراق عبر برمجيات تجسس، لكنها كثّفت خلال السنوات الأخيرة جهودها لإخطار الضحايا المحتملين؛ إذ أرسلت تنبيهات إلى مستخدمين في أكثر من 150 دولة.

ومن جانبها، أكدت جهات بحثية مستقلة عدم رصد أي تجاوز ناجح لهذه الميزة. وقال دونكا أو كيرفيل، المسؤول في مختبر الأمن لدى منظمة العفو الدولية، إن فريقه “لم يعثر على أي دليل على اختراق ناجح لهواتف آيفون في أثناء تفعيل نمط المنع”.

ووثّقت منظمات مثل Citizen Lab عدة هجمات ناجحة على أجهزة آيفون، دون تسجيل أي حالة تمكنت فيها برمجيات التجسس من تجاوز هذه الميزة، بل أظهرت بعض الحالات أن “نمط المنع” نجح في إحباط هجمات باستخدام أدوات مثل Pegasus و Predator.

وفي سياق متصل، أشار باحثون في جوجل إلى أن بعض برمجيات التجسس تتوقف عن محاولة الاختراق بمجرد اكتشاف تفعيل “نمط المنع”، لتفادي رصدها.

كيف يعمل “نمط المنع”؟

يعتمد “نمط المنع” على تقليص ما يُعرف بـ”سطح الهجوم”؛ أي تقليل عدد النقاط التي يمكن استغلالها لاختراق الجهاز. ولتحقيق ذلك، تفرض تلك الميزة قيودًا واسعة على النظام، تشمل حظر أنواع متعددة من مرفقات الرسائل، وتقييد بعض تقنيات التصفح، إضافةً إلى منع الاتصالات الواردة من جهات غير معروفة وتعطيل عدد من المزايا التي قد تُستغل في تنفيذ الهجمات.

وتكمن قوة هذه الميزة في قدرتها على إحباط ما يُعرف “بهجمات النقر الصفري Zero-click Attack”، وهي هجمات لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم؛ إذ يؤدي تعطيل وظائف معينة داخل النظام إلى إغلاق مسارات كاملة تعتمد عليها هذه الهجمات، مما يرفع تكلفة تنفيذها ويجعلها أكثر تعقيدًا على الجهات المطوّرة لبرمجيات التجسس.

ويظل احتمال تجاوز هذه الميزة قائمًا على الأقل من الناحية النظرية، لكن غياب أي حالات موثّقة حتى الآن يشكّل مؤشرًا قويًا على فاعلية “نمط المنع”، خاصةً في مواجهة الهجمات المتقدمة.

وتوصي آبل المستخدمين الذين يعتقدون أنهم مُستهدفين بهجمات إلكترونية بتفعيل هذه الميزة، حتى مع فرضها قيودًا إضافية على تجربة الاستخدام اليومية، وتعطل الكثير من وظائف النظام.

ويمكن تفعيل “نمط المنع” بسهولة عبر إعدادات الجهاز، من خلال الدخول إلى قسم “الخصوصية والأمن Privacy & Security” ثم اختيار ميزة “نمط المنع Lockdown Mode” وتفعيلها، ثم إعادة تشغيل الهاتف لتطبيق القيود التي تفرضها الميزة.