ترجمة فورية عبر السماعات.. جوجل تتيح ميزة “الترجمة الحية” في آيفون وآيباد

أعلنت شركة جوجل إتاحة ميزة “الترجمة الحية” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل أجهزة آيفون وآيباد العاملة بنظام iOS/iPadOS في عددٍ أكبر من الدول، وهي ميزة توفر الترجمة الفورية عبر السماعات من خلال تطبيق جوجل للترجمة Google Translate.

وأوضحت الشركة أن الميزة أصبحت متاحة في نظامي iOS وأندرويد في الولايات المتحدة والهند والمكسيك وألمانيا وإسبانيا وفرنسا ونيجيريا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وبنغلاديش وتايلاند، بعدما كانت مقتصرة سابقًا على نظام أندرويد في ثلاث دول فقط.

وتتيح “الترجمة الحية” للمستخدمين الاستماع إلى ترجمة فورية أحادية الاتجاه مباشرة عبر سماعات الرأس والأذن، إذ تحوّل أي سماعة إلى أداة ترجمة لحظية. وتعتمد الميزة على نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على نبرة المتحدث وإيقاعه وطريقة إلقائه، بما يساعد في فهم السياق وتمييز المتحدثين بسهولة.

وتشير جوجل إلى أن الاستخدامات تشمل متابعة المحادثات المتعددة اللغات أو فهم الإعلانات الصوتية في أثناء السفر، خاصةً في الأماكن التي تتطلب ترجمة فورية سريعة.

وتدعم الميزة أكثر من 70 لغة، وتعمل مع أي نوع من السماعات، إذ يمكن تفعيلها عبر تطبيق Google Translate من خلال خيار “Live Translate” ثم ربط السماعات بالجهاز.

وتوفر “الترجمة الحية” عدة أوضاع استخدام حسب طبيعة الموقف؛ إذ يتيح “وضع الاستماع Listening Mode” الاستماع إلى ترجمة مستمرة، وهو مناسب لمتابعة الشروحات أو الجولات السياحية، في حين يوفّر “وضع المحادثة Conversation Mode” تجربة حوار ثنائي، إذ يقسّم الشاشة ويتعرّف المتحدثين تلقائيًا لتقديم ترجمة أكثر سلاسة، أما خيار “النص فقط Text Only” فيعرض النصوص على الشاشة دون صوت، مما يجعله مناسبًا للبيئات الهادئة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان جوجل إتاحة ميزة “البحث الحي” عالميًا، لتصل إلى أكثر من 200 دولة وإقليم ضمن تطبيقي جوجل و Gemini، وهي تتيح للمستخدمين إجراء محادثات تفاعلية صوتية ومرئية.