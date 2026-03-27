آبل تُنهي حقبة Mac Pro نهائيًا.. ولا خطط لإصدار جديد

أكّدت شركة آبل إيقاف حاسوبها المكتبي الاحترافي Mac Pro رسميًا، مع إزالة الجهاز من موقعها الإلكتروني، مشيرةً إلى أنها لا تخطط لتطوير أي إصدار جديد منه مستقبلًا.

وكان آخر إصدار للجهاز قد صدر في عام 2023 بمعالج Apple Silicon من نوع M2 Ultra، لكن تصميمه لم يتغير منذ عام 2019، حين أعادت الشركة تصميمه بنحو أفضل بعد تجربة سابقة غير ناجحة مع التصميم الأسطواني.

وعلى مدار سنوات، لم ينجح Mac Pro في الوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين، إذ ظل منتجًا موجهًا لفئة محدودة من المستخدمين المحترفين، خاصةً مع سعره الذي يبدأ من 7000 دولارٍ، مما حدّ انتشاره مقارنةً ببقية أجهزة الشركة.

وفي المقابل، اتجهت آبل تدريجيًا إلى طرح حاسوب Mac Studio كخيار بديل، وقد بات يشكّل خيارها الرئيسي لفئة المستخدمين المحترفين، بفضل تصميمه الأصغر واعتماده على أحدث معالجات آبل، مثل معالج M3 Ultra، مع توقعات بتحديثه إلى M5 Ultra خلال العام الجاري. كما تواصل الشركة تقديم خيارات أخرى ضمن أجهزتها المكتبية، تشمل Mac mini و iMac.

وتعود بداية تراجع Mac Pro إلى عام 2013، عندما طرحت آبل تصميمًا أسطوانيًا اعتمد على نظام تبريد مركزي، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب غياب منافذ PCIe لبطاقات الرسومات واعتماده على منافذ Thunderbolt 2 فقط، مما قيّد إمكانات ترقيته مستقبلًا.

ولاحقًا، أقرت آبل بأن تصميم الجهاز أعاق تحديثه، وقدّمت اعتذارًا للمستخدمين المحترفين، قبل أن تعود في 2019 إلى تصميم مُحدّث يضم 8 منافذ PCIe.

ومع ذلك، لم يشهد Mac Pro سوى ثلاثة ترقيات خلال 13 عامًا، مما يعكس تراجع أهميته ضمن خطط الشركة. ومع وجود جهاز Mac Studio بقدرات مقاربة، تبدو خطوة إيقاف Mac Studio امتدادًا طبيعيًا لتحول آبل نحو أجهزة أكثر كفاءة وأقل تعقيدًا.