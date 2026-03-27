آبل تعتزم دعم كافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في “سيري”

تستعد آبل لإدخال تغيير جوهري على مساعدها الشخصي “سيري” مع تحديث iOS 27 المرتقب؛ إذ سيحصل المستخدمون على إمكانية اختيار روبوت الدردشة الذكي الذي يرغبون في ربطه بسيري، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وبحسب التقرير، فإن آبل تتجه إلى إطلاق نظام جديد يحمل اسم “الامتدادات Extensions”، وهو يتيح لتطبيقات الدردشة الذكية العمل مباشرةً داخل سيري، بدل الاعتماد على شراكات آبل المنفصلة مع كل شركة مزوّدة لخدمات الذكاء الاصطناعي.

وكانت آبل قد أدمجت روبوت ChatGPT في Siri في عام 2024، ثم أبرمت الشركة اتفاقًا مع جوجل لاستخدام نماذج Gemini لتشغيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “Apple Intelligence”.

ويشير التقرير إلى أن نظام “الامتدادات” الجديد المرتقب سوف يسمح بإدماج تطبيقات أخرى مثل Claude في سيري، دون التأثير في الشراكة القائمة مع جوجل، التي سوف تستمر بدعم بعض قدرات النظام في الخلفية.

وسيكون هذا النظام متاحًا عبر أنظمة iOS 27 و iPadOS 27 و macOS 27 القادمة، مع توجيه المستخدمين إلى قسم جديد في متجر التطبيقات لإضافة خدمات ذكاء اصطناعي إضافية.

ومن المتوقع أن تتطلب هذه الميزة تحديثات من مطوري التطبيقات للاستفادة منها بعد إطلاق أنظمة آبل القادمة رسميًا.

وفي سياق متصل، بدأت آبل بالفعل دعم إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظام CarPlay للسيارات عبر تحديث iOS 26.4، مما يمهّد لتوسيع حضور هذه الخدمات خارج الهاتف.

وكانت تقارير أخيرة قد أفادت بأن آبل تختبر إعادة تصميم شاملة لمساعدها “سيري” في أنظمتها القادمة، تشمل إطلاق تطبيق مستقل بتصميم يشبه تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الدردشة، بالإضافة إلى زر “Ask Siri” جديد يعمل داخل التطبيقات في مختلف أرجاء النظام. وتهدف الشركة إلى تحويل “سيري” إلى وكيل ذكاء اصطناعي متكامل قادر على فهم السياق، والوصول إلى بيانات المستخدم، وتنفيذ المهام عبر النظام بالكامل.