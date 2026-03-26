واتساب يطلق تحديثًا ضخمًا.. استخدام حسابين في آيفون ومزايا ذكاء اصطناعي لتحرير الصور وكتابة الرسائل

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق تحديث جديد يركّز بنحو واضح على تسهيل إدارة الحسابات ونقل المحادثات، بالإضافة إلى توسيع مزايا الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق.

حسابان في آيفون واحد

مع التحديث الجديد، بات بالإمكان تسجيل الدخول إلى حسابين في واتساب في هواتف آيفون، وهي ميزة طال انتظارها كانت متاحة سابقًا في نظام أندرويد. ويعرض التطبيق صورة الملف الشخصي في الشريط السفلي لتسهيل التمييز بين الحسابات في أثناء الاستخدام. وتُغني تلك الميزة المستخدمين عن اللجوء إلى حمل هاتفين منفصلين للعمل والاستخدامات الشخصية.

نقل المحادثات وإدارة المساحة التخزينية

حسّنت واتساب مع التحديث الجديد أدوات نقل المحادثات؛ إذ بات التطبيق يدعم نقل السجل الكامل للدردشات بين الأجهزة، ومن ذلك نقلها بين هواتف آيفون وأجهزة أندرويد، وكذلك النقل داخل النظام نفسه. وتستهدف هذه الخطوة تسهيل الترقية إلى هواتف جديدة دون فقدان المحادثات.

وفيما يتعلق بإدارة المساحة التخزينية التي يستهلكها التطبيق، فتقدّم واتساب خيارًا جديدًا لحذف الملفات الكبيرة مباشرةً من داخل أي محادثة، مع إمكانية حذف الوسائط فقط دون التأثير في الرسائل، مما يساعد في توفير المساحة التخزينية دون الحاجة إلى حذف المحادثة بالكامل.

ذكاء اصطناعي داخل المحادثات

يعزز التحديث الجديد أيضًا إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مساعد Meta AI في واتساب؛ إذ بات يتيح أدوات تحرير للصور مباشرةً داخل الدردشة، مثل إزالة الخلفيات، وتغيير الأنماط البصرية، أو حذف عناصر غير مرغوبة من الصور.

ويحصل المستخدمون أيضًا على تحسينات في ميزة “المساعدة في الكتابة”، التي تساعد في صياغة الرسائل وإعادة تحريرها وضبط أسلوبها. وتشير الشركة إلى أن هذه الميزة تحافظ على خصوصية المحادثات، حتى مع اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. وتختبر واتساب أيضًا ميزة اقتراح ردود ذكية تلقائيًا استنادًا إلى سياق المحادثة.

ويضيف التحديث أيضًا ميزة اقتراح ملصقات مناسبة في أثناء إدراج الرموز التعبيرية، مما يسهل استبدالها بسرعة، بالإضافة إلى تحسينات عامة تهدف إلى تسريع الاستخدام وتنظيم المحتوى داخل المحادثات.

وأكدت واتساب أن هذه المزايا بدأت بالوصول تدريجيًا إلى المستخدمين، على أن تصبح متاحة لكافة المستخدمين خلال المدة المقبلة، ويجب على المستخدمين تحديث التطبيق في أجهزتهم إلى أحدث إصدار مُتاح في متجري آب ستور وجوجل بلاي للحصول على تلك المزايا.