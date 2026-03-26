هواوي تطلق هاتف Mate 80 Pro في الإمارات بكاميرات تدعم تقنية “الألوان الحقيقية”

أعلنت هواوي إطلاق هاتفها الرائد HUAWEI Mate 80 Pro في دولة الإمارات العربية المتحدة، في أول ظهور عالمي لسلسلة Mate بعد غياب ملحوظ، مع تركيز واضح على تطوير قدرات التصوير والمتانة، بالإضافة إلى تحسين الأداء وقدرات الشحن السريع.

ويبدأ سعر الهاتف من 3,699 درهمًا إماراتيًا، ويمكن الحصول عليه من المتجر الرسمي للشركة أو من منافذ البيع المنتشرة في الإمارات.

التصوير “بالألوان الحقيقية”

يعتمد الهاتف على نظام كاميرات جديد يحمل اسم “الألوان الحقيقية True-to-Color”، ويهدف إلى تقديم دقة أعلى في إعادة إنتاج الألوان حتى في ظروف الإضاءة المعقدة، ويتيح معالج إشارات الصور الجديد المعالجة الفائقة للصور وتقليل تشويش الفيديو، لتصبح اللقطات أقرب إلى ما تراه العين البشرية في الطبيعة، وفقًا لهواوي.

ويستفيد النظام من مستشعرات أكبر حجمًا تعزز امتصاص الضوء، مما يحسّن جودة الصور في الإضاءة المنخفضة، مع تكامل بين الكاميرات الرئيسية والواسعة المجال وعدسة التقريب لضمان تناسق الألوان عبر مختلف أوضاع التصوير. وتدعم عدسة التقريب التصوير القريب حتى مسافة قدرها 5 سم، مما يفتح المجال لالتقاط صور من قرب بتفاصيل دقيقة.

تصميم عالي المتانة

في جانب التصميم، عززت هواوي معايير المتانة إلى مستوى أعلى؛ إذ يأتي الهاتف بزجاج يُسمى Kunlun من الجيل الثاني في الجهة الأمامية، وهو مُدعّم ببلورات نانوية، مع مقاومة للسقوط تصل إلى 20 ضعفًا مقارنةً بالزجاج التقليدي، وفقًا لهواوي. كما تعتمد الجهة الخلفية على مواد من ألياف نباتية لتعزيز الصلابة وتوفير ملمس فاخر، مع مقاومة للصدمات حتى 5 مرات أعلى، بحسب اختبارات الشركة.

ويحمل الجهاز تصنيفات حماية متقدمة تشمل IP68 لمقاومة الماء والغبار، و IP69 لتحمّل الحرارة ونفاثات المياه العالية الضغط، مما يعزز الاعتماد عليه في ظروف الاستخدام القاسية.

بطارية ضخمة سرعة الشحن

على صعيد الأداء، يأتي الهاتف ببطارية سعتها 5750 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط للشحن السلكي و 80 واط للشحن اللاسلكي، مع تحسينات في الأداء العام للهاتف بنحو 21% مقارنةً بالجيل السابق، مما يعزز سلاسة الاستخدام في المهام اليومية والتطبيقات المكثفة.

وبهذه المواصفات، تضع هواوي هاتف Mate 80 Pro في موقع المنافسة ضمن فئة الهواتف الرائدة، مع تركيز خاص على التصوير الاحترافي والمتانة كعناصر رئيسية في تجربة المستخدم.