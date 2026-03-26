سامسونج تطلق متصفحها الخاص لأجهزة ويندوز بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة

أطلقت شركة سامسونج إصدارًا جديدًا من متصفحها الخاص “Samsung Browser” لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز، بهدف منافسة متصفح جوجل كروم وغيره من المتصفحات المكتبية، بالإضافة إلى تعزيز تكامل أجهزتها مع الحواسيب.

ويأتي إطلاق النسخة المكتبية بعد سنوات من اقتصار وجود المتصفح في الهواتف، إذ تسعى سامسونج إلى تقديم تجربة استخدام سلسة، وخاصةً لمستخدمي أجهزة “جالاكسي”، مع التركيز على ما تصفه بـ”قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل” واستمرارية الاستخدام بين الأجهزة.

ويدعم المتصفح الجديد مزايا أساسية متوقعة، تشمل مزامنة العلامات المرجعية وسجل التصفح بين الهاتف والحاسوب، مع إمكانية استئناف جلسات التصفح من حيث توقّف المستخدم في أي جهاز، كما يوفّر تكاملًا مع خدمة “Samsung Pass” لتخزين بيانات تسجيل الدخول وإدخالها تلقائيًا بنحو آمن.

ويتميّز متصفح سامسونج “Samsung Browser” بإدماج مساعد ذكي مطوّر بالتعاون مع شركة Perplexity، قادر على فهم محتوى الصفحات وعلامات التبويب المفتوحة. فعلى سبيل المثال: يمكن للمستخدم طلب إعداد خطة سفر بناءً على مقال يطالعه، أو تلخيص المعلومات ومقارنتها عبر عدة صفحات في وقت واحد.

ويتيح المساعد الذكي أيضًا التنقّل داخل مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى البحث اليدوي؛ إذ يستطيع تحديد اللحظات المطلوبة داخل الفيديو مباشرةً بناءً على طلب المستخدم، كما يدعم البحث داخل سجل التصفح باستخدام اللغة الطبيعية، ليعرض الصفحة المرتبطة بها فورًا.

ويتوفر المتصفح حاليًا لأجهزة ويندوز 10 (إصدار 1809 فما فوق) وويندوز 11، وتظل مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة مقتصرة في الوقت الراهن على المستخدمين في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على أن توسّع سامسونج نطاقها إلى أسواق أخرى خلال الآونة المقبلة، ويمكن تحميل المتصفح مجانًا عبر موقع سامسونج الرسمي.