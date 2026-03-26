سامسونج تطلق رسميًا هاتفي Galaxy A57 و Galaxy A37

تواصل سامسونج تعزيز حضورها في الفئة المتوسطة عبر إطلاق هاتفيها الجديدين Galaxy A57 و Galaxy A37، مستندةً إلى نجاح الإصدارات السابقة التي تصدّرت المبيعات في العديد من الأسواق حول العالم. وتقدّم الشركة هذا العام مزيجًا من تحسينات التصميم، ورفع كفاءة الأداء، وإدماج مزايا الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد معيار مقاومة الماء والغبار IP68 في كلا الهاتفين.

Galaxy A57.. تصميم أنحف وأداء أقوى

يُشكّل Galaxy A57 الخيار الأكثر تطورًا في السلسلة؛ إذ يأتي بهيكل معدني أنحف بسمك قدره 6.9 ملم ووزن قدره 179 جرامًا، مع حافات شاشة أقل سُمكًا تمنحه مظهرًا أقرب للفئة الرائدة، وزجاج الحماية +Gorilla Glass Victus.

ويعتمد الهاتف على معالج Exynos 1680 بدقة تصنيع قدرها 4 نانومتر، مع وحدة رسومات Xclipse 550، ووحدة معالجة عصبية متطورة تصل قدرتها إلى 19.6 تريليون عملية في الثانية، مما يعزّز مهام الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، كما رفعت سامسونج حجم غرفة التبريد بنحو 13% لضمان أداء مستقر لمدة أطول، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت.

ويستفيد الهاتف من هذا الأداء في الكاميرا، إذ يدعم مزايا مثل ميزة “Best Face” لاختيار أفضل صورة من عدة لقطات، وميزة “Auto Trim” لتبسيط تحرير الفيديو، وتحسين أداة إزالة العناصر غير المرغوبة، وتحسين آلية التفريغ النصي للصوتيات في تطبيق التسجيل.

ويضم الهاتف شاشة Super AMOLED قياسها 6.7 إنشات ودقتها +FHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، مع سطوع مرتفع يصل إلى 1900 شمعة، وتجربة عرض محسّنة.

وفي نطاق التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل مع تحسينات في التصوير الليلي، مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب دقتها 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقتها 12 ميجابكسل.

ويحمل الهاتف بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، دون دعم الشحن اللاسلكي. ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 بواجهة One UI 8.5، وتَعِد سامسونج بتقديم ما يصل إلى 6 سنوات من التحديثات.

Galaxy A37.. خيار اقتصادي بمواصفات متوازنة

يحافظ Galaxy A37 على تصميم أقرب للجيل السابق بإطار بلاستيكي وسُمك قدره 7.4 ملم ووزن قدره 196 جرامًا، لكنه يحصل هذا العام على تحسينات مهمة، أبرزها دعم معيار IP68.

ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 1480، وهو أقل أداءً من معالج Exynos 1680، لكنه مناسب للاستخدام اليومي، مع خيارات متعددة للذاكرة العشوائية تصل إلى 12 جيجابايت.

ويشترك هاتف Galaxy A37 مع Galaxy A57 في مواصفات الشاشة والكاميرا والبطارية ودعم الشحن السريع، بالإضافة إلى نظام التشغيل والتحديثات الطويلة الأمد، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويدعم الهاتفان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، تشمل الاختيار بين مساعد Bixby أو Gemini، وتحسينات في ميزة “التدوير للبحث Circle to Search”، كما يتضمن تطبيق الكاميرا وضع المرح “Fun Mode” المدعوم من سناب شات.

الأسعار وموعد الإطلاق

تطرح سامسونج الهاتفين بدايةً من شهر أبريل المقبل، ويبدأ سعر Galaxy A37 من 500 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر Galaxy A57 من 550 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر إتاحة الهاتفين في كافة الأسواق التي تتوفر فيها منتجات الشركة.