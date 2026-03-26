جوجل تطلق Lyria 3 Pro.. نموذج متطوّر لإنتاج الصوتيات بالذكاء الاصطناعي

وسّعت جوجل قدراتها في إنتاج الصوتيات بالذكاء الاصطناعي عبر إطلاق نموذج Lyria 3 Pro، بوصفه الإصدار الأكثر تقدمًا حتى الآن، مع دعم إنشاء مؤثرات صوتية ومقاطع موسيقية كاملة تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، بدلًا من 30 ثانية في النسخ السابقة.

ويقدّم النموذج الجديد فهمًا أعمق لبنية المقاطع الموسيقية؛ إذ يميّز بين عناصر مثل المقدمة (Intro) والمقطع (Verse) واللازمة (Chorus) والجسر (Bridge)، مما يمنح المستخدم قدرة أدق على تشكيل العمل الموسيقي مقارنةً بالإصدار السابق الذي كشفت عنه الشركة في فبراير الماضي.

ويعمل نموذج Lyria 3 Pro بأسلوب مشابه لأدوات أخرى مثل Suno و Udio؛ إذ يكفي إدخال وصف للحالة أو النمط أو الآلات ليولّد مقطعًا متكاملًا.

وتوفر جوجل النموذج عبر عدة منتجات وخدمات تابعة لها؛ إذ يتوفر Lyria 3 Pro في تطبيق Gemini لأصحاب الخطط المأجورة، وداخل Google Vids لمستخدمي Workspace، إضافةً إلى منصة Vertex AI للشركات ومنصة Google AI Studio وواجهة Gemini API للمطورين.

ويتيح هذا النموذج إنشاء المقاطع والمؤثرات الصوتية مباشرةً داخل بيئات العمل دون الحاجة إلى أدوات خارجية، مما يعزز استخداماته في الإنتاج الإعلامي وصناعة المحتوى.

وأوضحت الشركة في بيانٍ رسمي أن النموذج دُرّب على مواد تمتلك حقوق استخدامها وفق الشروط والاتفاقيات والقوانين المعمول بها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن بيانات التدريب التي تثير بنحو دائم نزاعات قانونية بسبب حقوق الملكية.

وتفحص جوجل المخرجات لمقارنتها بالمحتوى الحالي المُتاح بهدف تجنّب انتهاكات حقوق الملكية، وتتضمّن كافة المقاطع المُولّدة علامة مائية غير مرئية عبر تقنية SynthID لتمييزها كمحتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي.