جوجل تطلق ميزة “البحث الحي” في الدول العربية.. محادثات صوتية وبصرية فورية

أعلنت شركة جوجل رسميًا إتاحة ميزة “البحث الحي Search Live” عالميًا، لتصبح متاحة في كافة اللغات والمناطق التي يتوفر فيها “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode“، ومنها الدول العربية، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات تفاعلية صوتية وعبر الكاميرا مع مساعد Gemini الذكي.

وأوضحت الشركة في بيانٍ رسمي أن الخدمة باتت متاحة في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم، مدعومة بنموذجها الصوتي الجديد Gemini 3.1 Flash Live، الذي تصفه بأنه الأكثر تقدمًا من ناحية جودة الصوت والاستجابة اللحظية.

محادثات طبيعية بلغات متعددة

يعتمد الإطلاق الجديد على قدرات النموذج الصوتي Gemini 3.1 Flash Live الذي يدعم أكثر من 90 لغة، منها اللغة العربية، مما يسمح للمستخدمين بالتحدث مع Gemini ومحرك البحث جوجل بلغتهم المفضلة، كما يحسّن النموذج فهم الفروق الصوتية الدقيقة مثل النبرة وسرعة الحديث، مع تقليل التأخير في الاستجابة مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ويتميّز النموذج كذلك بقدرته على عزل الضوضاء المحيطة، مثل أصوات المرور أو التلفاز، والتركيز على الصوت البشري، مما يعزز دقة التفاعل في البيئات اليومية.

Search Live is now global 🌍 Interactive, multimodal conversations in AI Mode are now available in over 200 countries & territories. This update is powered by Gemini 3.1 Flash Live, our highest quality audio and voice model yet. This model is also inherently multilingual, so… pic.twitter.com/zRVV69hGUE — Google (@Google) March 26, 2026

تجربة بحث تفاعلية بالصوت والكاميرا

تتيح ميزة ” البحث الحي Search Live” للمستخدم بدء محادثة مباشرة مع محرك البحث عبر تطبيق جوجل في نظامي أندرويد و iOS، من خلال الضغط على زر “Live” أسفل شريط البحث، وعبر تطبيق Gemini. ويمكن طرح الأسئلة صوتيًا والحصول على إجابات فورية، مع إمكانية متابعة الحوار وطرح أسئلة إضافية بنحو طبيعي.

ويدعم البحث الحي إدخال سياق بصري عبر الكاميرا، إذ يمكن توجيه الهاتف إلى عنصر معين، مثل قطعة أثاث أو صفحة كتاب أو معلم أثري، ليحلل النظام المشهد ويقدّم إرشادات وروابط مفيدة، وتتكامل هذه الميزة مع أداة عدسة جوجل Google Lens.

تحسينات على Gemini Live

بالتوازي، عززت جوجل قدرات خدمة Gemini Live عبر النموذج الجديد، إذ أصبحت الاستجابات أسرع وأكثر سلاسة مع تقليل التوقفات غير الطبيعية في أثناء الحوار، كما بات النظام قادرًا على متابعة سياق المحادثة لمدة أطول، مما يدعم جلسات النقاش الممتدة.

وأضافت الشركة أن النموذج أصبح أكثر دقة في تنفيذ التعليمات المعقدة والتفاعل مع الأدوات الخارجية في أثناء المحادثة، مع قدرته على تعديل نبرة الإجابة وطولها تلقائيًا وفق سياق الاستخدام.

وتسعى جوجل من خلال هذا الإطلاق إلى إعادة تشكيل تجربة البحث التقليدية، عبر تحويلها إلى حوار تفاعلي يجمع بين الصوت والصورة، وتقديم المعلومات بنحو فوري، من أجل تسهيل التعلم والاستكشاف وإنجاز المهام اليومية، مع استمرار تطوير محرك البحث ليصبح أكثر ذكاءً وقربًا من أسلوب التفاعل البشري.