بعد انتقادات واسعة.. OpenAI تؤجل إطلاق “وضع البالغين” في ChatGPT إلى أجل غير مسمى

قررت OpenAI تعليق خطط إطلاق “وضع خاص للبالغين” في روبوت الدردشة ChatGPT إلى أجل غير مسمى، مع إعادة توجيه تركيزها نحو منتجاتها الأساسية، وذلك بعد تصاعد مخاوف داخلية وضغوط من المستثمرين بشأن التأثيرات المجتمعية لهذا الإطلاق، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في تقرير أخير.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد كانت الشركة قد أجّلت بالفعل إطلاق ما يُعرف “بوضع البالغين Adult Mode”، وسط نقاشات داخلية حول إمكانية إلغائه بالكامل؛ إذ أثار المشروع جدلًا واسعًا بسبب احتمالات تشجيع المستخدمين على علاقات غير صحية بالأنظمة الذكية، إضافةً إلى أخطار تعرّض القاصرين لمحتوى غير ملائم.

وأكّدت الشركة أن المشروع ما زال “مُعلّقًا” دون جدول زمني محدد، مشيرةً إلى أنها تسعى إلى إجراء أبحاث طويلة المدى حول تأثير المحادثات “ذات الطابع الجنسي والعاطفي” مع أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ قرار نهائي، في ظل غياب أدلة علمية حاسمة حتى الآن.

تركيز أكبر على “التطبيق الشامل”

في المقابل، تتجه الشركة إلى التركيز على تطوير أدوات الإنتاجية، ودمج خدماتها المختلفة ضمن ما تطلق عليه “التطبيق الشامل Super App“، الذي يجمع عدة خدمات في منصة واحدة. وكانت الشركة قد أعلنت حديثًا إيقاف تطبيق توليد الفيديو Sora، ضمن إستراتيجية إعادة ترتيب أولوياتها.

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه شركات تقنية مثل ميتا انتقادات قانونية بسبب تأثير منتجاتها في الأطفال، كما واجهت شركة xAI ردود فعل غاضبة بعد توليد نموذجها “Grok” محتوى غير مناسب.

مخاوف داخلية وصعوبات تقنية

وفقًا لما ذكرته الصحيفة، فقد عبّر بعض الموظفين والمستثمرين داخل OpenAI عن قلقهم من أن هذا المنتج – أي “وضع البالغين” – لا يتماشى مع أهداف الشركة، إلى جانب كونه محدود الفائدة مقارنةً بأخطاره.

وواجهت الشركة صعوبات تقنية في تدريب نماذجها على هذا النوع من المحتوى، خاصةً مع الحاجة لتجنب المواد غير القانونية. وتشير معلومات إلى أن الوصول إلى هذا الوضع قد يتطلب التحقق من عمر المستخدم، لكن نظام التحقق ما زال بحاجة إلى تحسين.