OpenAI تمنح ChatGPT ميزة مقارنة المنتجات بدلًا من شرائها مباشرةً

تسعى شركة OpenAI إلى إعادة تشكيل تجربة التسوق الرقمي عبر تطبيق ChatGPT، لكن الطريق نحو تحويله إلى منصة تجارة إلكترونية متكاملة لم يكن سلسًا كما خططت الشركة في البداية، لتنتهج الشركة إستراتيجية مختلفة تركز على “الاكتشاف والمقارنة” بدلًا من “الشراء المباشر”.

بداية الطموح.. ChatGPT بوابة تسوّق

دخلت OpenAI سباق إدماج التسوّق الإلكتروني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر تقديم ChatGPT كمساعد تسوق ذكي، يربط المستخدمين بالمنتجات المناسبة بناءً على احتياجاتهم. وفي سبتمبر الماضي، أطلقت الشركة ميزة “الشراء المباشر Instant Checkout” التي أتاحت للمستخدمين اختيار المنتجات وإضافتها إلى سلة شراء داخل المحادثة، ثم إتمام العملية دون مغادرة التطبيق.

وكان الهدف واضحًا، وهو تحويل ChatGPT إلى بوابة تسوق متكاملة تنافس منصات التجارة الإلكترونية التقليدية، مع تجربة تعتمد على الحوار بدلًا من التصفح.

تجربة غير موفقة

لم تحقق التجربة الأولية النتائج المتوقعة. فبحسب الشركة، لم توفّر ميزة “Instant Checkout” المرونة الكافية، كما لم يُظهر المستخدمون إقبالًا كبيرًا على إتمام عمليات الشراء عبر الدردشة. وأشارت تقارير إلى أن مواقع التجارة الإلكترونية لم تحقق عوائد ملموسة من الزيارات القادمة من ChatGPT.

ونتيجة لذلك، قررت OpenAI تقليل أولوية هذه الميزة، والانتقال إلى نموذج مختلف يركّز على دعم قرار الشراء بدلًا من تنفيذه مباشرةً.

ChatGPT مركز لاتخاذ القرار قبل الشراء

كشفت OpenAI اليوم عن بروتوكول جديد يحمل اسم Agentic Commerce Protocol أو (ACP)، وهو يتيح للمتاجر الإلكترونية إدماج بيانات منتجاتها مباشرة في ChatGPT. ويعتمد هذا البروتوكول على تقديم تجربة أكثر عمقًا في تعرّف المنتجات ومقارنتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

وبموجب هذا التوجه، يمكن للمستخدم طرح استفسارات دقيقة، ليحصل على توصيات حقيقية تتضمن عرض منتجات متعددة، ومقارنة الأسعار والمواصفات، والاطلاع على التقييمات، ومشاهدة الصور بشكل متجاور، بدلًا من الاكتفاء بإرشادات عامة كما كان سابقًا.

الشراء خارج التطبيق

مع استمرار إمكانية الشراء المباشر في التطبيق، بات ChatGPT يوجّه المستخدمين إلى مواقع المتاجر أو تطبيقاتها لإتمام عمليات الشراء، كما تتيح OpenAI للتجار إنشاء تطبيقاتهم الخاصة داخل ChatGPT، مما يمنحهم مرونة أكبر في التحكم في تجربة الدفع، بدلًا من الاعتماد على نظام موحد داخل المنصة.

وقد لا تعني هذه الخطوة تراجع طموحات OpenAI، بل تندرج ضمن رؤية أوسع لتحويل ChatGPT إلى “تطبيق شامل” يجمع بين البحث والإنتاجية والتواصل والتسوّق في منصة واحدة.