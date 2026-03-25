ARM تدخل سباق الرقاقات وتكشف أول معالج خاص بها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

بدأت شركة “ARM” البريطانية، إحدى أبرز شركات تصميم أشباه الموصلات، تحولًا إستراتيجيًا كبيرًا بإطلاق أول معالج من تطويرها الخاص، بعد نحو 36 عامًا من الاكتفاء بترخيص تصاميمها لشركات مثل إنفيديا وآبل.

وكشفت الشركة خلال حدث أقيم في سان فرانسيسكو عن Arm AGI CPU، وهي رقاقة جاهزة للإنتاج صُممت بنحو خاص لتشغيل عمليات الاستدلال في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، اعتمادًا على معمارية الشركة Arm Neoverse.

ويأتي إطلاق المعالج بالتعاون مع شركة “ميتا”، التي تُعد أول عميل يشتري الرقاقة الجديدة، إذ صُمم المعالج للعمل بتناغم مع مسرّعات التدريب والاستدلال الخاصة بها، كما تضم قائمة الشركاء عند الإطلاق شركات مثل OpenAI و Cloudflare.

ويُعد هذا التحرك تحولًا تاريخيًا في نموذج أعمال “ARM”، التي بنت نجاحها لعقود على ترخيص تصاميم المعالجات لشركات أخرى دون تصنيع رقاقاتها الخاصة. وبإنتاجها الرقاقة الجديدة، تدخل الشركة منافسة مباشرة مع عدد من شركائها التقليديين، في خطوة كانت متوقعة منذ بدء تطوير المشروع عام 2023.

وفي ظل التركيز الكبير في سوق الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الرسومات (GPU)، اختارت “ARM” تطوير معالج مركزي (CPU)، مؤكدةً أن هذه الفئة من المعالجات تؤدي دورًا حاسمًا داخل مراكز البيانات؛ إذ تتولى المعالجات المركزية إدارة آلاف المهام الموزعة، منها التحكم في الذاكرة والتخزين وجدولة المهام ونقل البيانات عبر الأنظمة.

وترى الشركة أن المعالج المركزي أصبح “العنصر المنظّم للبنية التحتية الحديثة”، والمسؤول عن ضمان كفاءة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق، مما يفرض متطلبات جديدة تستدعي تطويرًا جذريًا في تصميم هذه المعالجات.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه السوق العالمي نقصًا متزايدًا في المعالجات المركزية؛ إذ أبلغت شركتا إنتل و AMD عملاءهما بزيادة مدد الانتظار نتيجة نقص الإمدادات، وهو ما بدأ ينعكس على ارتفاع أسعار الحواسيب.