خطة آبل الشاملة لتطوير “سيري”.. تصميم جديد وتطبيق منفصل

تختبر آبل حزمة تغييرات واسعة على مساعدها الصوتي “سيري”، تشمل إطلاق تطبيق منفصل لأول مرة، إضافة إلى زر جديد يعمل عبر النظام كاملًا، وذلك ضمن إستراتيجية لإعادة بناء قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مع تحديثات iOS 27 و macOS 27 القادمة، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن النسخة الجديدة من مساعدها الشخصي خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026 في 8 يونيو المقبل؛ إذ تسعى آبل إلى تحويل “سيري” من مساعد صوتي تقليدي إلى وكيل ذكاء اصطناعي متكامل يعمل على مستوى النظام كاملًا.

واجهة جديدة قيد التطوير

تعمل آبل على تحديث تصميم “سيري” بنحو شامل، مع تجربة استخدام تفاعلية أقرب إلى تطبيقات الدردشة، تتيح للمستخدمين التواصل عبر النص والصوت في آنٍ واحد. ويشكّل هذا التحول نقلة واضحة مقارنةً بالإصدار الحالي، الذي يفتقر إلى التفاعل الحواري المتقدم.

ويحمل المشروع الاسم الرمزي “Campo”، ويهدف إلى تمكين “سيري” من تنفيذ مهام داخل التطبيقات، والوصول إلى بيانات المستخدم مثل الرسائل والملاحظات والبريد الإلكتروني، لتقديم استجابات أكثر دقة وسياقًا.

وتخطط آبل لاستبدال نظام البحث الحالي المعروف باسم Spotlight بواجهة موحّدة تعتمد على “سيري”، تجمع بين البحث داخل الجهاز والاستفسارات العامة عبر الإنترنت في مكان واحد.

وستدعم الواجهة الجديدة تقديم ملخصات للمحتوى ونقاط رئيسية وصور، وكذلك تلخيص الأخبار اليومية باستخدام محتوى خدمة آبل للأخبار Apple News، في خطوة تستهدف منافسة أدوات مثل Gemini من جوجل و ChatGPT و Perplexity.

وتختبر آبل إمكانية إدماج “سيري” في تصميم “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” أعلى الشاشة في بعض أجهزتها، مع عرض خيارات سريعة للبحث، إضافةً إلى مؤشرات تفاعلية في أثناء معالجة الطلبات، قبل عرض النتائج في نافذة شفافة تعتمد تصميم الزجاج السائل “Liquid Glass” الجديد في أنظمة آبل. ومع ذلك، تشير بلومبرغ إلى أن الشكل النهائي قد يتغير مع استمرار الاختبارات الداخلية.

تطبيق مستقل ينافس أدوات الذكاء الاصطناعي

في سياقٍ متصل، تختبر آبل تطبيقًا مستقلًا لمساعد “سيري” في أجهزة آيفون وآيباد وماك، يتيح للمستخدمين الوصول إلى محادثاتهم السابقة وإدارتها في واجهة موحّدة.

وسوف يعرض التطبيق سجلّ المحادثات في قائمة أو شبكة، مع إمكانية تثبيت المحادثات المهمة، والبحث داخلها، وإنشاء محادثات جديدة. كما يدعم رفع الملفات والصور لتحليلها، مع التبديل بين الوضع الصوتي والنصي، وهي مزايا أصبحت شائعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

زر “اسأل سيري” وتكامل أعمق داخل النظام

تختبر آبل أيضًا زرًا جديدًا باسم “اسأل سيري Ask Siri” يظهر داخل التطبيقات، يتيح إرسال أي محتوى محدد مباشرة إلى “سيري” لطلب معلومات إضافية أو تنفيذ مهام مرتبطة به.

وتعمل الشركة على إضافة خيار “اكتب مع سيري Write with Siri” ضمن لوحة المفاتيح، لتمكين المستخدمين من إنشاء النصوص أو تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنحو أسرع.

تأجيلات مستمرة وتعاون مع جوجل

واجهت مزايا “سيري” الجديدة عدة تأجيلات منذ إعلانها الأولي في 2024؛ وتشير التوقعات إلى أن بعض القدرات، مثل فهم سياق المستخدم والوصول العميق للبيانات، لن تصبح جاهزة قبل خريف 2026.

وتعتمد العديد من هذه التحسينات على نماذج آبل الداخلية، إضافة إلى شراكة مع جوجل لاستخدام نماذجها الخاصة المعروفة باسم Gemini، في صفقة قُدّرت بنحو مليار دولار.

وتُظهر خطة آبل لتطوير سيري تحوّلًا واضحًا في إستراتيجيتها التي كانت تتحفظ سابقًا على تقديم تجربة استخدام معتمدة على الدردشة المباشرة، لكنها تجد نفسها الآن مضطرة إلى مجاراة الانتشار السريع لتطبيقات مثل ChatGPT و Gemini.

ومن المنتظر أن تشكّل النسخة الجديدة من “سيري” محورًا رئيسيًا في رؤية آبل للذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة، مع تركيز أكبر على التكامل العميق وتجربة المستخدم الموحّدة عبر كافة أجهزتها.