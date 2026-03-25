جوجل تضيف ثلاث مزايا ذكية جديدة إلى منصة التلفاز Google TV

أعلنت جوجل إضافة ثلاث مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منصة أجهزة التلفاز الذكية Google TV، من أجل توسيع تكامل Gemini داخل تجربة المشاهدة المنزلية، وتحويل الشاشة من أداة عرض إلى منصة تفاعلية للتعلّم والبحث.

وتقدّم أول ميزة ما تصفه الشركة بـ”المساعدة البصرية الغنية”؛ إذ تعرض المنصة نتائج مدعومة بعناصر مرئية عند طرح الأسئلة. فعند الاستفسار عن نتائج المباريات مثلًا، تظهر لوحة نتائج مُحدّثة مباشرة مع خيارات مشاهدة اللقاء، في حين تُرفق وصفات الطعام بمقاطع فيديو تعليمية عند توفرها، مما يعزّز الفائدة العملية للمحتوى.

وتضيف جوجل ميزة “التعمّق المعرفي Deep Dives” التي تتيح للمستخدم استكشاف موضوعات متنوعة بنحو تفاعلي؛ إذ يمكن للمنصة إنشاء تجربة شرح مخصصة لظاهرة علمية أو ابتكار تقني، مع إتاحة طرح أسئلة لاحقة ضمن السياق نفسه. وتستهدف هذه الميزة تحويل المشاهدة التقليدية إلى تجربة معرفية أكثر قيمة.

وأما الميزة الثالثة، فهي ميزة “الملخصات الرياضية” المدعومة بمساعد Gemini، وهي تقدّم استعراض صوتي سريعة لأبرز الأحداث في البطولات المختلفة كبديل مباشر لمتابعة الأخبار عبر الهاتف. وتشمل التغطية حاليًا دوريات رياضية مثل NBA و NHL و MLS، مع إدماجها في تبويب Gemini في الواجهة الرئيسية.

وبدأت جوجل إتاحة المزايا الجديدة في الولايات المتحدة وكندا على أن تتوفر في أسواق أخرى في وقت لاحق خلال 2026 وبنحو تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

وتُعد Google TV منصة مُخصصة لأجهزة التلفاز الذكية تطورها جوجل، وهي تجمع المحتوى من مختلف التطبيقات في واجهة واحدة، وتعرض توصيات مخصّصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العثور على ما يريد المستخدم مشاهدته دون التنقّل بين التطبيقات، وهي مبنية بالأساس على نظام أندرويد لأجهزة التلفاز.