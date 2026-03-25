بعد إقبالٍ ضعيف.. OpenAI توقف رسميًا تطبيق Sora لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

قررت شركة OpenAI إيقاف تطبيقها الخاص بإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي Sora، وذلك بعد مرور أشهر على إطلاقه دون أن يحقق انتشارًا واسعًا بين المستخدمين.

وأطلقت الشركة التطبيق في سبتمبر الماضي كثاني تطبيقٍ لها بعد ChatGPT الذي يلقى رواجًا واسعًا، وقد قدّم التطبيق أدوات لإنشاء مقاطع فيديو انطلاقًا من أوامر نصية، إضافة إلى قسم تصفح المحتوى الشبيه بمنصات التواصل الاجتماعي لعرض الأعمال الخاصة بالمستخدمين الآخرين.

وحتى مع الإمكانات الواسعة التي أتاحها التطبيق، فإنه واجه تحديات مختلفة، أبرزها القيود الصارمة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، مما حدّ استخدامه بنحو ملحوظ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة لتشغيله.

وفي بيانٍ رسمي لها عبر منصة “إكس”، أعلنت الشركة إنهاء التطبيق مشيرةً إلى أنها سوف تنشر تفاصيل إضافية لاحقًا تتعلق بالجدول الزمني لإيقاف التطبيق وواجهة البرمجة (API)، إضافةً إلى آليات الحفاظ على أعمال المستخدمين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن القرار لا يقتصر على التطبيق فحسب، بل يمتد إلى تقليص جهود الشركة في مجال نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي عمومًا، في خطوة تعكس إعادة ترتيب أولوياتها.

وكانت تقارير حديثة قد أفادت بأن الشركة الناشئة تخطط للتخلص من بعض “المشروعات الجانبية” مع التركيز على حلول الذكاء الاصطناعي الموجّهة للشركات لمواجهة المنافسة المتزايدة من Gemini وأنثروبيك.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه OpenAI نحو تطوير ما يُعرف بـ”التطبيق الفائق Super App“، الذي يدمج خدماتها المختلفة، ومنها ChatGPT وأدوات البرمجة Codex، ومتصفح الويب التجريبي Atlas، في منصة واحدة.

ولم تكشف الشركة عن مصير الشراكات المحتملة المرتبطة بالتطبيق، إذ تحدّثت تقارير سابقة عن إبرام اتفاقيات لترخيص شخصيات ترفيهية من شركات إنتاج كُبرى. وفي المقابل، أفادت بعض التقارير بإمكانية إدماج قدرات توليد الفيديو عبر نماذج Sora في تطبيق ChatGPT الأساسي على غرار ميزة توليد الصور.