OpenAI تطلق ميزة “المكتبة” في ChatGPT لإدارة الملفات الشخصية

أعلنت شركة OpenAI طرح ميزة جديدة في ChatGPT تحمل اسم “Library” أو “المكتبة”، تتيح للمستخدمين حفظ ملفاتهم الشخصية وصورهم وتسهيل الوصول إليها داخل مساحة تخزين سحابية مدمجة في الخدمة.

وتتوفر الميزة الجديدة حاليًا لمشتركي خطط Plus و Pro و Business، ومن المقرر أن تصل تدريجيًا إلى المستخدمين حول العالم بنحو تدريجي.

ويظهر قسم “المكتبة Library” مباشرةً في الشريط الجانبي داخل واجهة ChatGPT؛ ويمكن من خلاله الوصول إلى الملفات التي رفعها المستخدم سابقًا.

وتخزّن المنصة تلقائيًا الملفات التي يُحمّلها المستخدم أو ينشئها داخل المحادثات، مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والصور، في موقع آمن ومخصص لاستخدامها لاحقًا، مع إمكانية رفع الملفات مع أجهزة المستخدم مباشرةً بحد أقصى 512 ميجابايت للملف الواحد، و 20 ميجابايت لكل صورة.

وأوضحت OpenAI أن كافة الملفات المرتبطة بالمحادثات في الحساب الشخصي تُحفظ آليًا في “المكتبة” دون الحاجة إلى تدخل المستخدم، مما يسهّل الرجوع إليها في أي وقت.

وفي المقابل، تستمر الصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي في ChatGPT بالظهور ضمن تبويب “الصور Images” بنحو منفصل عن “المكتبة”.

وتتيح الميزة رفع الملفات أو إدراجها عبر قائمة الإرفاق داخل أي محادثة في ChatGPT، عبر اختيار “إضافة من المكتبة Add from library” للوصول إلى الملفات المُخزّنة مسبقًا.

ومن ناحية الخصوصية، تؤكد الشركة أن الملفات تبقى محفوظة في الحساب حتى حذفها يدويًا، إذ لا يؤدي حذف المحادثة إلى إزالة الملفات المرتبطة بها من “المكتبة”. وعند حذف أي ملف، تشير OpenAI إلى أنها تُزيله من خوادمها خلال مدة تصل إلى 30 يومًا، دون توضيح تفصيلي لأسباب هذا التأخير، الذي يُرجّح ارتباطه بمتطلبات قانونية أو تنظيمية.