Claude يتحكّم في الحاسوب.. أنثروبيك توسّع قدرات مساعدها الذكي لتنفيذ المهام

أعلنت شركة أنثروبيك تحديثًا جديدًا لأداتيها Claude Code و Claude Cowork، لتتيح لهما تنفيذ المهام مباشرةً في أجهزة المستخدمين، في ظل تسارع تطوير المساعدات الذكية القادرة على التفاعل العملي مع أنظمة التشغيل.

ووفقًا لما ذكرته الشركة، فقد أصبح بإمكان المساعد الذكي Claude فتح الملفات، وتصفّح الإنترنت، وتشغيل أدوات التطوير، بدلًا من الاكتفاء بالردود النصية. وتُشكّل هذه القدرات نقلة نحو ما يُعرف بـ”الوكلاء الأذكياء” القادرين على تنفيذ المهام بدلًا من الاكتفاء باقتراحها.

وتعتمد الميزة الجديدة في البداية على التكامل مع خدمات مدعومة مثل تطبيقات جوجل Google Workspace أو منصة Slack، إذ يفضّل النظام استخدام هذه الموصلات (Connectors) لإنجاز المهام. وفي حال عدم توفر تكامل مباشر، يمكن لمساعد Claude تنفيذ المهمة المطلوبة في الجهاز نفسه بعد الحصول على إذن المستخدم.

وأكدت أنثروبيك أن المساعد سوف يطلب موافقة المستخدم قبل تنفيذ أي إجراء، مع توصية بعدم استخدام الميزة في التعامل مع البيانات الحساسة كإجراء احترازي، خاصةً في هذه المرحلة المبكرة.

وتتوفر الميزة الجديدة مبدئيًا لمشتركي خطط Pro و Max في نظام macOS، وذلك ضمن إصدار تجريبي بحثي، مما يعني أنها سوف تخضع لتعديلات مستمرة بناءً على ملاحظات المستخدمين.

وتدعم الخاصية العمل مع ميزة Dispatch، التي تتيح متابعة المحادثة مع Claude عبر الهاتف والحاسوب ضمن جلسة واحدة متصلة، مما يعزّز تجربة الاستخدام المتكاملة.

يُذكر أن أداة Cowork قد طُرحت في يناير الماضي كنسخة مبسطة من وكيل البرمجة Claude Code، وهي موجّهة لفئة أوسع من المستخدمين، في إطار سعي أنثروبيك إلى توسيع استخدام أدواتها خارج نطاق المطورين.