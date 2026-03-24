ون بلس تكشف عن OnePlus 15T.. هاتف رائد ببطارية ضخمة

أعلنت شركة ون بلس الصينية إطلاق هاتفها الرائد الجديد OnePlus 15T خلفًا للإصدار السابق OnePlus 13T، مع تركيز واضح على الأداء وسعة البطارية والحفاظ على سعر تنافسي مناسب.

ويأتي الهاتف الجديد ضمن فئة الهواتف الرائدة ذات الحجم المدمج الصغير نسبيًا، مع منافسة مباشرة لهواتف أخرى مثل Xiaomi 17 و Vivo X300 في سوق الأجهزة العالية الأداء.

ويعتمد OnePlus 15T على شاشة OLED قياسها 6.32 إنشات من تصنيع شركة Tianma، مع معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، مما يعزز تجربة الاستخدام خاصةً في الألعاب والتصفح السلس.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 العالي الأداء من كوالكوم، وهو المعالج المستخدم في إصدارات OnePlus 15 الأعلى ثمنًا، مما يعكس توجه الشركة لتقديم أداء رائد في جهاز أصغر حجمًا.

ويدعم الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X Ultra Pro، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى تيرابايت بتقنية UFS 4.1، إضافةً إلى شريحة SUPERVOOC S لإدارة الطاقة، وشريحة G2 المخصصة لتحسين أداء الشبكات والألعاب.

وعلى صعيد التصوير، لم تُجرِ ون بلس تغييرات كبيرة مقارنةً بالجيل السابق؛ إذ يضم الهاتف كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مكبّرة (تيليفوتو)، وكاميرا بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3.5 مرات مع دعم التثبيت البصري OIS، وقد بقيت الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويضم الجهاز بطارية كبيرة سعتها 7500 ميلي أمبير حتى مع حجمه الصغير نسبيًا، وتدعم البطارية الشحن السلكي بقوة قدرها 100 واط، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واط، إلى جانب ميزة الشحن المباشر (Bypass Charging) التي تسمح بتمرير الطاقة إلى الجهاز نفسه مع تجاوز البطارية لتحسين الأداء في أثناء الاستخدام المكثف.

ويبلغ وزن الهاتف 194 جرامًا، مع سُمك قدره 8.35 ملم، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي الأخضر والبني والأبيض مع دعم معايير مقاومة الماء والغبار حتى IP69K.

ومن ناحية الأسعار، يبدأ OnePlus 15T من نحو 625 دولارًا للإصدار الأساسي، ومن المتوقع إطلاقه في المزيد من الأسواق العالمية خارج السوق الصينية.