مايكروسوفت تتيح إعادة تشكيل الصور بأساليب فنية عبر ون درايف

تواصل مايكروسوفت توسيع حضور الذكاء الاصطناعي داخل خدماتها؛ إذ أعلنت إضافة ميزة جديدة تحمل اسم “AI Restyle” إلى خدمة التخزين السحابي OneDrive، تتيح للمستخدمين إعادة تصميم صورهم بأساليب فنية متنوعة.

وتتيح الميزة الجديدة تحويل الصور التقليدية إلى أنماط مختلفة مثل الرسوم اليابانية “أنمي”، ورسومات القلم الرصاص، والكاريكاتير، وحتى ملصقات سينمائية، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية مايكروسوفت لتعزيز OneDrive كمنصة متكاملة تتجاوز التخزين السحابي التقليدي، بعد أن أضافت خلال الأشهر الماضية أدوات مثل “Photos Agent” والتكامل مع “Copilot” لقطاع الأعمال، فضلًا عن دعم تضمين وكلاء الذكاء الاصطناعي في المنصة.

وتتيح ميزة “AI Restyle” للمستخدمين إنشاء نسخ جديدة من صورهم بشكل فوري، مع إمكانية تخصيص النتائج عبر أوامر نصية اختيارية، وتجربة أنماط متعددة بسرعة، إلى جانب مشاركة الصور المعدّلة بسهولة عبر تطبيقات مختلفة، كما تؤكد مايكروسوفت أن المحتوى الناتج سيبقى مرتبطًا بهوية المستخدم الأصلية، حتى مع إعادة تصميمه.

وتهدف الميزة إلى جمع الصور الأصلية والمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد، مما يسهل الوصول إليها وتعديلها لاحقًا.

وبدأت مايكروسوفت طرح “AI Restyle” تدريجيًا لمستخدمي OneDrive عبر أنظمة أندرويد و iOS، إضافةً إلى الويب، لكنها تتطلب الاشتراك في خدمة Microsoft 365 Premium، التي تُعد ترقية لخطة Microsoft 365 Family، وهي ليست متاحة لأصحاب الحسابات المجانية في الوقت الحالي.

وتشير الشركة إلى أن الميزة سوف تتطور مستقبلًا مع إضافة أنماط تصميم جديدة ودعم منصات إضافية، في إطار توسيع قدرات تحرير الصور داخل OneDrive.