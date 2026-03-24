سناب شات تطلق ميزة “AI Clips” لتحويل الصور إلى مقاطع قصيرة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة سناب شات إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “AI Clips” ضمن منصة Lens Studio، التي تتيح للمطورين إنشاء ونشر تأثيرات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “العدسات Lenses”.

وتُتيح الميزة الجديدة تحويل صورة واحدة إلى مقطع فيديو قصير مدته خمس ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر قوالب جاهزة يصممها مطورو العدسات، بدلًا من أدوات تحويل النص إلى فيديو. وبمجرد اختيار العدسة، يمكن للمستخدم إنشاء فيديو خاص به اعتمادًا على صورته الشخصية.

وأوضحت سناب شات في بيانٍ رسمي أن المطورين يمكنهم، على سبيل المثال، تصميم عدسة تُحوّل صورة المستخدم إلى فيديو يظهر فيه وهو يسير على شاطئ في تجربة تفاعلية سريعة لا تتطلب أدوات خارجية، إذ يمكن إنشاء العدسات ونشرها خلال دقائق. وتدعم الميزة الجديدة المطورين المبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.

وتتوفر ميزة “AI Clips” حاليًا لمشتركي خدمة +Lens المأجورة، التي تبلغ تكلفتها 9 دولارات شهريًا، وتمنح المستخدمين الوصول إلى عدسات وتجارب واقع معزز حصرية، إلى جانب مزايا اشتراك سناب شات بلس القياسي.

ويمكن للمطورين المشاركين في برنامج Lens+ Payouts تحقيق عائدات مالية من العدسات التي يطرحونها باستخدام هذه الميزة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتسارع فيه المنافسة في هذا المجال، إذ كشفت منصة يوتيوب حديثًا عن ميزة “Reimagine” التي تتيح تحويل إطار واحد من فيديو Shorts إلى مقطع مدته 8 ثوانٍ باستخدام صورة المستخدم.

وبالتزامن مع إطلاق الميزة، كشفت سناب شات أن المستخدمين أنشأوا نحو تريليوني “Snap” خلال عام 2025، مما يبرز حجم التفاعل المتنامي في المنصة.