جوجل تحدّث Stitch.. أداة ثورية لتصميم الواجهات بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لأداة Stitch، وهي أداة تجريبية تستهدف تبسيط تصميم واجهات المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وقد أثار هذا التحديث الأخير تفاعلًا واسعًا.

وتُعد الأداة جزءًا من توجه الشركة لإدماج قدرات Gemini في تطوير التطبيقات والواجهات، إذ تعمل على تقليص الفجوة بين فكرة التصميم وتحويلها إلى واجهة جاهزة للتنفيذ.

ما هي أداة Stitch من جوجل؟

تُعد أداة Stitch حلًا عمليًا للمصممين والمطورين؛ إذ تتيح إنشاء واجهات المستخدم انطلاقًا من أوامر نصية بسيطة أو من صور مرجعية. ويمكن للمستخدم وصف التطبيق الذي يريد تصميمه، على أن يشمل ذلك الألوان وتجربة الاستخدام، لتتولى الأداة توليد واجهة متكاملة بسرعة.

وتدعم الأداة أيضًا تحويل الرسومات الأولية أو لقطات الشاشة إلى تصميمات رقمية، إلى جانب إنتاج الأكواد الأمامية الجاهزة، مما يختصر مراحل طويلة من العمل بين التصميم والتطوير، وتتيح الأداة تصدير النتائج إلى أدوات مثل Figma لاستكمال التعديلات أو العمل التعاوني.

كيف تعمل الأداة؟

تعتمد Stitch على قدرات نماذج جوجل للذكاء الاصطناعي Gemini، وهي نماذج متعددة الوسائط مما يسمح لها بفهم النصوص والصور معًا، وتحويلها إلى تصميمات قابلة للتطوير. وتُتيح الأداة تجربة مرنة؛ إذ يمكن إنشاء عدة خيارات تصميمية وتعديلها بسهولة حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وتدعم الأداة أيضًا العمل على أكثر من نوع من المدخلات، سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو أكوادًا، مما يمنح المستخدم تحكمًا أوسع في عملية التصميم، ويُسرّع الانتقال من الفكرة إلى نموذج أولي قابل للاستخدام.

تحديث جديد يوسّع قدرات Stitch

كانت جوجل قد أطلقت الأداة منتصف العام الماضي، ثم أطلقت حديثًا تحديثًا كبيرًا للأداة يتضمن واجهة استخدام مُعادًا تصميمها بالكامل، بالإضافة إلى مزايا جديدة تعزز تجربة التصميم التفاعلي.

ومن أبرز الإضافات ميزة “التصميم التوليدي Vibe Design”، التي تتيح بدء عملية التصميم انطلاقًا من إحساس عام أو فكرة مجردة بدلًا من المخططات التقليدية، مما يمنح المستخدم حرية أكبر في التعبير عن رؤيته.

ويقدّم التحديث مساحة عمل غير محدودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تطوير الأفكار تدريجيًا من مرحلة التصور إلى النماذج التفاعلية، مع دعم التفاعل الصوتي عبر Gemini Live لإجراء تعديلات فورية والحصول على ملاحظات تصميم لحظية.

ويشمل التحديث أيضًا إضافة “وكيل تصميم ذكي” يحلل المشروع عبر مراحله المختلفة، بالإضافة إلى “مدير وكلاء” يساعد في تنظيم العمل وتتبع التقدم عند التعامل مع عدة أفكار في وقت واحد.

وتدعم الأداة الآن استخراج أنظمة تصميم كاملة من مواقع الويب، إلى جانب إمكانية استيراد قواعد التصميم وتصديرها عبر ملف DESIGN.md، مما يسهل إعادة استخدام التصميمات في مشروعات مختلفة دون البدء من الصفر.

وتتيح Stitch أيضًا تحويل التصميمات الثابتة إلى نماذج تفاعلية، مع إمكانية معاينة تجربة الاستخدام وتوليد شاشات جديدة تلقائيًا وفق تفاعل المستخدم، وقد استعرض العديد من مستخدمي Stitch نماذج من أعمالهم تظهر القدرات الواسعة لها بعد التحديث الأخير.

ويُبرز هذا التحديث توجه جوجل نحو تحويل Stitch إلى منصة متكاملة تجمع بين التصميم والتطوير داخل بيئة واحدة، مع دعم التكامل مع أدوات ذكاء اصطناعي أخرى.

ومن المتوقع أن تواصل الشركة تطوير الأداة خلال المرحلة التجريبية قبل إطلاقها بنحو نهائي، في ظل المنافسة المتصاعدة في مجال تصميم الواجهات بالذكاء الاصطناعي.