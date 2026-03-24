إطلاق “آبل بيزنس”.. منصة آبل الجديدة لمنافسة “مايكروسوفت 365″ و”جوجل وورك سبيس”

أعلنت آبل إطلاق منصة “Apple Business“، وهي منصة جديدة موجهة للشركات تجمع أدوات إدارة الأجهزة والبريد الإلكتروني والتقويم في مكان واحد، في خطوة تشير إلى دخول الشركة رسميًا سوق خدمات الأعمال الذي ظل لسنوات تحت هيمنة مايكروسوفت وجوجل.

وتأتي المنصة الجديدة بوصفها حلًا متكاملًا موجّهًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو أساسي؛ إذ تتيح إعداد بنية العمل الرقمية منذ البداية عبر خدمات مدمجة تشمل البريد الإلكتروني المخصص وإدارة الأجهزة وأدوات التعاون، دون الحاجة إلى الاعتماد على خدمات خارجية متعددة.

ومن المقرر بدء إطلاق منصة “Apple Business” في كافة الدول حول العالم يوم 14 أبريل المقبل، مع وعد بتوفر المزيد من التفاصيل حول الأسعار.

خدمة بريد مجانية مع نطاق مُخصص

من أبرز المزايا في خدمة “Apple Business” تقديم خدمة بريد إلكتروني للشركات مع دعم النطاقات المُخصصة، إلى جانب خدمات التقويم والدليل الوظيفي، ضمن بوابة موحّدة.

ويمكن للشركات استخدام نطاقها الخاص أو شراء نطاق جديد عبر آبل، مع مساحة تخزين مجانية أساسية عبر iCloud، وخيارات تخزين مأجورة تصل إلى 2 تيرابايت لكل مستخدم.

وتستهدف هذه الحزمة تسهيل عمل الشركات الجديدة، عبر توفير أدوات جاهزة للتواصل وإدارة المواعيد، ودليل داخلي يتيح الوصول إلى بيانات الموظفين والتواصل معهم عبر الأجهزة المختلفة.

وتعتمد الخدمة الجديدة على منظومة آبل، لكنها مع ذلك تدعم خدمات البريد الأخرى عبر بروتوكول IMAP، مما يسمح باستخدامها في أجهزة أندرويد وويندوز أيضًا، دون الحاجة إلى تغيير كامل البنية التقنية داخل الشركات، في محاولة لإزالة الحواجز أمام إتاحة الخدمة في الشركات.

منصة شاملة لإدارة الأجهزة والعمل

إلى جانب البريد والتقويم، تتضمن “Apple Business” أدوات لإدارة الأجهزة (MDM) مُدمجة مباشرة، وهي تتيح ضبط الإعدادات وتوزيع التطبيقات وإدارة المستخدمين من واجهة واحدة. كما تقدم آبل ما تسميه “Blueprints” لتجهيز الأجهزة تلقائيًا بإعدادات محددة سابقًا، بما يقلل الحاجة إلى تدخل يدوي عند ضبط الأجهزة داخل المؤسسات.

وتضيف المنصة أيضًا أدوات لإدارة هوية الشركة وحضورها الرقمي عبر خدمات آبل المختلفة، مثل الخرائط والبريد، مع خطط لإدراج إعلانات محلية داخل تطبيق “خرائط آبل” في مراحل لاحقة.

رهان أكبر على الشركات الناشئة

من زاوية تحليلية، يبدو أن آبل لا تستهدف حاليًا جذب الشركات من خدمات راسخة منافسة مثل “مايكروسوفت 365” أو “جوجل وورك سبيس”، بقدر ما تركز على الشركات الجديدة أو الصغيرة التي تبدأ من الصفر؛ فالشركات التي تعتمد بالفعل على خدمات منافسة قد تجد صعوبة في الانتقال بسبب تعقيد البنية الحالية وتكلفة التحوّل.

ومع ذلك، فإن عامل التسعير قد يمنح آبل ميزة تنافسية تدريجية، خاصةً مع تقديم الخدمة الأساسية مجانًا، في وقت تتجه فيه جوجل ومايكروسوفت إلى رفع أسعار اشتراكاتهما، كما أن التكامل المباشر مع أنظمة macOS و iOS و iPadOS يمنح آبل أفضلية لدى الشركات التي تعتمد على أجهزتها بنحو أساسي.

ويأتي إطلاق “Apple Business” في سوق ناضجة تهيمن عليها شركتان، لكنه يُبرز تحوّلًا في إستراتيجية آبل نحو توسيع حضورها في قطاع الأعمال، وليس الاكتفاء ببيع الأجهزة. ومع اعتمادها على مزيج من الخدمات المجانية والتكامل العميق مع أجهزتها ودعم المعايير المفتوحة، قد تتمكن الشركة من بناء موطئ قدم تدريجيًا، خاصةً بين الشركات الناشئة عبر تقديم تجربة موحّدة تجمع بين العتاد والبرمجيات والخدمات ضمن منظومة واحدة.