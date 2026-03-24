أفضل معالج لأجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للأعمال

تُظهر منتجات AMD الرائدة بوضوح السبب الذي يجعل الشركة في طليعة سوق المعالجات. فمعالجات الجيل الرابع من سلسلة AMD EPYC تشغّل أسرع حاسوب فائق في العالم. ويُعد معالج Ryzen AI Max أقوى معالج للذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر من الجيل التالي.

ومع سلسلة EPYC 9005، تقدم AMD أداءً استثنائياً لأحمال العمل في الحوسبة السحابية، وحلول المؤسسات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تتبوأ AMD موقع الصدارة في عالم الألعاب؛ حيث تُستخدم رقائقها شبه المخصصة في أسرع أجهزة الألعاب. أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمول، فيوفر المعالج Ryzen 9 9955HX30 أقصى سرعة، بينما يضع المعالج Ryzen 9 9950X30D معايير جديدة في قطاع أجهزة الكمبيوتر المكتبية لكل من الألعاب وإنشاء المحتوى. مجتمعة، يوضح هذا بوضوح: AMD تحتل المركز الأول في العديد من مجالات المعالجات الاحترافية.

منذ تأسيسها في عام 1969، نمت AMD من شركة صغيرة لأشباه الموصلات في وادي السيليكون لتصبح شركة تكنولوجيا عالمية تعمل باستمرار على توسيع حدود الممكن في عالم الحوسبة. من الأيام الأولى مع تصاميم معالجاتها الأولى إلى الابتكارات الحالية في تقنيات الأداء العالي والذكاء الاصطناعي، فإن تاريخ AMD هو تاريخ من التطوير المستمر والشغف الهندسي المبدع.

الابتكار والأداء في سوق المعالجات الاحترافية

لا تؤكد مجموعة المنتجات الواسعة فقط على الدور الريادي لشركة AMD في مجال معالجات الفئة العليا، بل تُظهر أيضاً كيف تدعم الشركة بشكل هادف المستخدمين المحترفين والمطورين. في قطاع الأجهزة المحمولة الاحترافية على وجه الخصوص، تضع AMD معايير جديدة مع معالجات Ryzen™ AI PRO: حيث ترتقي المعالجات عالية الأداء والمطورة خصيصاً للأجهزة المحمولة بتطورات الذكاء الاصطناعي إلى مستوى جديد تماماً. تجمع هذه المعالجات بين نوى CPU الحديثة من نوع Zen 5 ووحدة معالجة عصبية (NPU) مدمجة وقوية تقدم أداءً يصل إلى 55 تريليون عملية في الثانية (TOPS) لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، وهو حالياً أحد أعلى قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي في المعالجات المحمولة. وحدة المعالجة العصبية (NPU) هي رقاقة متخصصة تنفذ المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز دون الحاجة إلى خدمات سحابية. وهذا يمكّن الشركات والمستخدمين المحترفين من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة والتطبيقات كثيفة البيانات محلياً وبكفاءة. ونظراً لأن عمليات الذكاء الاصطناعي تعمل في الخلفية، فإن عمر البطارية يُحافظ عليه ويتم تجنب انخفاض الأداء: فجميع التطبيقات تبقى سلسة وسريعة الاستجابة، حتى تحت الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى أداء الذكاء الاصطناعي، تتفوق معالجات AMD Ryzen™ AI PRO بميزات أمنية شاملة تمتد عبر ست طبقات: يحمي المعالج الآمن من AMD البرامج الثابتة (Firmware) ونظام الإدخال/الإخراج الأساسي (BIOS) (جذر ثقة يعتمد على العتاد)، تقوم ميزة AMD Memory Guard بتشفير ذاكرة النظام بالكامل، وتوفر “المكدس الظلي” (Shadow Stack) حماية ضد العبث بالكود البرمجي، ويوفر جهاز الكمبيوتر الآمن من Microsoft (Microsoft Secured-Core PC) حماية محسّنة على مستوى نظام التشغيل، وتقوم تقنية AMD V مع GMET بتأمين الأجهزة الافتراضية، وتضمن ميزة أمن سلسلة التوريد (Supply Chain Security) أصالة الرقائق على طول سلسلة التوريد. يضمن هذا أمنًا مثاليًا يمتد من العتاد إلى البرمجيات.

ينتهي دعم ويندوز 10 في عام 2025: الوقت المثالي للتحول إلى حل مستقبلي

يُبرز انتهاء دعم نظام ويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025، الحاجة الملحة لترقية البنى التحتية لتقنية المعلومات إلى أنظمة حديثة وعالية الأداء. فبعد هذا التاريخ، لن يتم تقديم تحديثات أمنية أو إصلاحات للعلات أو دعم فني لنظام ويندوز 10.

وهنا يأتي دور برنامج الإعارة المجاني “Test Drive” من AMD: حيث يمكّن هذا البرنامج الشركات من اختبار أحدث معالجات AMD Ryzen™ AI PRO دون مخاطر وتحت ظروف التشغيل الواقعية، مما يسهل عملية هجرة مدروسة إلى التكنولوجيا الحديثة. يمكن لفرق تقنية المعلومات من خلال هذا البرنامج تقييم الأداء المتسارع، وميزات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة، وقدرات الأمن الشاملة، وعمر البطارية الطويل عملياً، واتخاذ قرار مستنير بشأن مستقبل بنيتهم التحتية لتقنية المعلومات عبر الرابط:

