آبل تطلق تحديث iOS 26.4 لهواتف آيفون.. إليك المزايا الجديدة

أطلقت آبل تحديث iOS 26.4 لهواتف آيفون وتحديث iPadOS 26.4 لأجهزة آيباد، لتواصل تطوير نظامي التشغيل بعد أشهر من الإطلاق الأولي. ويأتي التحديث محمّلًا بمزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات في تجربة الاستخدام وإتاحة أدوات جديدة للصوتيات وتسهيلات الاستخدام.

ويمكن للمستخدمين تنزيل التحديث هوائيًا (OTA) من خلال الإعدادات، ثم الضغط على “عام”، ثم اختيار “تحديث البرنامج”، في الأجهزة المدعومة.

وبدأت آبل طرح تحديث iOS 26.4 و iPadOS 26.4 لكافة الأجهزة المتوافقة اليوم، كما أطلقت تحديثات أخرى مختلفة، منها visionOS 26.4 لنظارتها الذكية، و watchOS 26.4 لساعاتها الذكية، و macOS 26.4 لحواسيب ماك.

وطرحت آبل تحديثات إضافية للأجهزة القديمة نسبيًا منها iOS 18.7.7 و iPadOS 18.7.7 و macOS 15.7.5 و macOS 14.8.5 و watchOS 8.8.2 و watchOS 5.3.10، وهي على الأرجح تحمل تحسينات أمنية فقط بعد اكتشاف ثغرات خطِرة حديثًا.



قوائم صوتية بالذكاء الاصطناعي

يركّز التحديث الجديد على تطوير تجربة تطبيق الصوتيات Apple Music؛ إذ يقدّم ميزة “Playlist Playground” بنسختها التجريبية، وهي تُنشئ قوائم تشغيل تلقائيًا اعتمادًا على وصف نصي يكتبه المستخدم، سواء كان مرتبطًا بحالة مزاجية أو مناسبة أو نشاط معين.

وأضافت آبل ميزة تعرّف الصوتيات دون اتصال بالإنترنت عبر مركز التحكم، ثم تُعرض النتائج فور عودة الاتصال.

وتشمل الإضافات أيضًا أداة “Ambient Music” التي تتيح تشغيل قوائم مخصّصة للنوم أو الاسترخاء أو الإنتاجية مباشرةً من الشاشة الرئيسية، فضلًا عن خلفيات كاملة الشاشة للصوتيات وقوائم التشغيل.

تحسينات في تسهيلات الاستخدام

يقدّم التحديث خيارات جديدة في تسهيلات الاستخدام، منها تقليل تأثيرات الإضاءة الساطعة عند التفاعل مع عناصر الواجهة، وتسهيل الوصول إلى إعدادات الترجمة والتعليقات في أثناء مشاهدة المحتوى، إلى جانب تحسين تقليل الحركة للمستخدمين الحساسين للمؤثرات البصرية، وهي تحسينات تأتي استجابةً لشكاوى المستخدمين من التصميم الجديد لأنظمة آبل.

مزايا إضافية

يضم iOS 26.4 مجموعة من التحسينات الأخرى، تشمل إضافة 8 رموز تعبيرية جديدة، كما يقدّم تطبيق Freeform أدوات جديدة متقدمة لإنشاء وتحرير الصور، إضافة إلى مكتبة محتوى مأجورة ضمن باقة “Apple Creator Studio”. ويتيح التحديث أيضًا تمييز التذكيرات العاجلة بسهولة وتصفيتها داخل القوائم الذكية.

وفي جانب المدفوعات، أصبح بإمكان الأعضاء البالغين ضمن ميزة “المشاركة العائلية” استخدام وسائل الدفع الخاصة بهم بدل الاعتماد على منظّم العائلة، إلى جانب تحسين دقة لوحة المفاتيح عند الكتابة السريعة.