آبل تحدد موعد مؤتمر المطورين WWDC 2026.. إعلان iOS 27 وأنظمة جديدة في يونيو

أعلنت شركة آبل موعد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2026، إذ يُقام الحدث في المدة الممتدة بين 8 و 12 يونيو المقبل، في نسخة تعتمد بنحو أساسي على متابعة الحدث مجانًا عبر الإنترنت لكافة المطورين حول العالم.

وينطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية في أول يوم تكشف خلالها الشركة عن أنظمة التشغيل الجديدة، التي تشمل iOS 27 و iPadOS 27 و macOS 27 و tvOS 27 و watchOS 27 و visionOS 27، مما يمنح المطورين نظرة أولية على المزايا المرتقبة، وكيفية إدماجها في تطبيقاتهم.

ومن المتوقع أن يحمل المؤتمر هذا العام تركيزًا أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد التحديثات البصرية التي هيمنت على إصدارات العام الماضي؛ إذ يتوقع أن تكون منصة “Apple Intelligence” محور المؤتمر مع إطلاق مزايا تأجلت سابقًا، وفي مقدمتها التحديث المرتقب للمساعد الصوتي Siri المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكدت آبل في بيانها أن المؤتمر سوف يستعرض “تحديثات كبيرة لمنصاتها، تشمل تطورات في الذكاء الاصطناعي وأدوات برمجية جديدة”، مما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز قدرات المطورين في بناء تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مؤتمر عالمي بطابع رقمي وحضور محدود

تستمر آبل بتقديم المؤتمر بصيغة رقمية مفتوحة لكافة المطورين، مع إتاحة فرصة حضور فعالية خاصة داخل مقر الشركة Apple Park في كاليفورنيا لعدد محدود من المشاركين. وتغلق الشركة باب التقديم في 30 مارس، على أن تُعلن أسماء المقبولين في 2 أبريل عبر نظام القرعة.

وتنظم آبل نسختها السنوية من مسابقة Swift Student Challenge، التي تستهدف دعم المطورين الشباب وإتاحة فرصة المشاركة في فعاليات المؤتمر.

ويتضمن WWDC 2026 أيضًا جلسات تعليمية وورش عمل تشرح المزايا الجديدة بالتفصيل، مع إتاحة البث الكامل للكلمة الرئيسية وكافة الجلسات عبر تطبيق Apple Developer وموقع الشركة ومنصة يوتيوب، على أن تكشف آبل مزيدًا من التفاصيل مع اقتراب موعد المؤتمر.