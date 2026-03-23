سامسونج تضيف دعم AirDrop إلى هواتف Galaxy S26

بدأت سامسونج إضافة ميزة مشاركة الملفات مباشرةً بين هواتفها وأجهزة آبل عبر ميزة AirDrop بتحديث برمجي جديد لسلسلة هواتف Galaxy S26، مما يتيح نقل الملفات إلى هواتف آيفون وأجهزة آبل المختلفة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

وأدمجت سامسونج آلية AirDrop في نظامها الحالي Quick Share، مما يعني تمكين مستخدمي أجهزة Galaxy من إرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات مباشرةً إلى أجهزة آبل، بنحو مماثل لتجربة AirDrop داخل منظومة آبل.

وتشير المعلومات إلى أن الميزة ستصل تدريجيًا عبر تحديثات برمجية مرتقبة، بدأت بالفعل بسلسلة Galaxy S26، مع احتمالية دعم أجهزة أخرى لاحقًا.

وتعتمد الميزة على اتصال مباشر بين الأجهزة (peer-to-peer)، على غرار Quick Share حاليًا، مع ضرورة تفعيل وضع الظهور في أجهزة آبل لاستقبال الملفات، كما قد تتطلب العملية ضبطًا مؤقتًا للشبكة، مثل تغييرات قصيرة في اتصال Wi-Fi في أثناء النقل، وفقًا لبعض التقارير.

ومع أن الإطلاق الأولي يركّز على هواتف Galaxy S26، فإن سامسونج قد توسّع الدعم لاحقًا إلى هواتف أخرى عبر تحديثات واجهة One UI.

وتُعد ميزة AirDrop من أكثر أدوات المشاركة استخدامًا داخل نظام آبل، إذ توفّر نقلًا سريعًا وآمنًا للملفات. ويشكّل إدخال دعم مماثل في هواتف Galaxy خطوة عملية لإزالة أحد أبرز القيود التي تواجه المستخدمين الذين يتنقلون بين أندرويد و iOS.

ولم تكشف سامسونج عن موعد دقيق لطرح الميزة لكافة المستخدمين حول العالم، لكن تقارير إخبارية أكّدت إطلاق تحديث برمجي لمالكي هواتف Galaxy S26 في كوريا الجنوبية من أجل تفعيل تلك الميزة.

وكان دعم ميزة AirDrop في أجهزة أندرويد قد بدأ فعليًا في عام 2025، حين أعلنت جوجل دمج ميزتي Quick Share و AirDrop، مما أتاح لأول مرة مشاركة الملفات مباشرة بين أجهزة أندرويد وآيفون بسلاسة، وقد بدأ طرحها أولًا عبر هواتف جوجل Pixel 10، لإتاحة تبادل الملفات دون الحاجة إلى أي تطبيقات خارجية.