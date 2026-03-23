“ترجمة جوجل” تتحول إلى مدرّب لغوي.. ميزة جديدة قادمة تصحّح النطق بالذكاء الاصطناعي

تعمل جوجل على تطوير ميزة جديدة داخل تطبيق ترجمة التابع لها تهدف إلى تحسين نطق المستخدمين اللغات المختلفة، عبر وضع “الممارسة Practice” اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وهو وضع يتيح التدريب العملي بدل الاكتفاء بالاستماع إلى الترجمة.

وتشكّل الميزة الجديدة تحولًا في وظيفة التطبيق؛ إذ لم يعد يقتصر على عرض المعاني أو تشغيل النطق الصحيح، بل يتيح للمستخدم التفاعل المباشر عبر تسجيل صوته ومقارنته بنطق المتحدثين الأصليين.

ويعتمد الوضع الجديد على تقديم نماذج صوتية لنطق الكلمات والجمل، مع إمكانية تسجيل المستخدم محاولته الخاصة. وبعد ذلك، يحلل النظام الصوت ويقيّم دقة النطق، ثم يقدم ملاحظات تفصيلية واقتراحات لتحسين الأداء.

وتوفر الميزة تحليلًا صوتيًا مبسطًا للكلمات، يساعد المستخدم في فهم طريقة نطقها دون الحاجة إلى رموز لغوية معقّدة، مما يعزز سهولة التعلم خاصة للمبتدئين.

ولا يقتصر التدريب على محاولة واحدة، إذ يشجع النظام المستخدم على التكرار وإعادة المحاولة حتى تحسين النطق تدريجيًا. وتشير المؤشرات إلى أن الميزة قد تصبح جزءًا من منصة أوسع لتعلم اللغات، تتضمن مستويات وأنماط تدريب مختلفة على المحادثة.

وما زالت تلك الميزة قيد التطوير في النسخة التجريبية من تطبيق “ترجمة جوجل” مما يؤكد أنها لم تصل بعدُ إلى المستخدمين بنحو رسمي.

ومن المتوقع أن تبدأ جوجل طرحها تدريجيًا، على أن تدعم في البداية عددًا محدودًا من اللغات مثل الإنجليزية والإسبانية، قبل التوسع لاحقًا.