آبل تؤجل إطلاق آيباد 12 وأجهزة أخرى بسبب “سيري”

قررت آبل تأجيل إطلاق عددٍ من الأجهزة لوقتٍ لاحقٍ من العام الجاري، منها جهاز آيباد جديد إلى جانب إصدارات مرتقبة لأجهزة Apple TV و HomePod mini، إذ تربط الشركة موعد الإطلاق بتحسينات منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والترقيات المُنتظرة في مساعدها الشخصي “سيري”.

آيباد 12 بمعالج جديد ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي

كشفت وكالة بلومبرغ في تقرير أخير أن جهاز آيباد 12 القادم “جاهز للإطلاق” ومن المتوقع طرحه خلال العام الجاري، مع دعم متوقع لمزايا آبل للذكاء الاصطناعي Apple Intelligence. ويُعد هذا الجهاز من فئة أجهزة آيباد الأساسية الاقتصادية.

وبحسب التقرير، فإن الجهاز سوف يعتمد على معالج A18 من أجل دعم مزايا الذكاء الاصطناعي، في حين أشارت تقارير سابقة إلى احتمال استخدام معالج A19. ولا تتوقع التسريبات تغييرات كبيرة في التصميم، إذ يُرجّح أن يحتفظ الجهاز بالشكل الحالي نفسه.

وتتوفر مزايا Apple Intelligence بالفعل في بقية أجهزة آيباد الحديثة، وقد كان آخر تحديث للفئة الاقتصادية بإطلاق جهاز آيباد 11 المزود بمعالج A16، في مارس 2025 بسعر يبدأ من 350 دولارًا.

تلفاز آبل و HomePod mini بانتظار مساعد Siri المطوّر

في سياقٍ متصل، أفادت بلومبرغ بأن الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز آبل Apple TV وسماعات HomePod mini “جاهزة منذ العام الماضي”، لكن آبل تؤجل طرحها إلى حين إطلاق النسخة المطوّرة من مساعدها الصوتي Siri، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

وأشار التقرير إلى انخفاض مخزون الأجهزة الحالية في متاجر آبل عالميًا، دون تأكيد إذا كان ذلك يمهّد لإطلاق قريب.

وتخطط الشركة لتقديم مزايا Siri الجديدة ضمن تحديث iOS 26.5 أو نظام iOS 27 القادم، مما يعني أن إطلاق تلك الأجهزة قد يكون محتملًا في الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.

وتعكس هذه الخطط توجه آبل نحو ربط إطلاق أجهزتها الجديدة بتطور منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؛ إذ لم يعد العتاد وحده كافيًا، بل أصبح التكامل مع البرمجيات الذكية عنصرًا حاسمًا في توقيت الإطلاق وتجربة المستخدم.