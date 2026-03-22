MacBook Neo يدفع مبيعات ماك.. وآبل تحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا

أعلنت شركة آبل تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات أجهزة ماك، مدفوعًا بالإقبال القوي على الحاسوب المحمول المنخفض التكلفة MacBook Neo، الذي يستهدف شريحة المستخدمين الجدد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، إن ماك سجّل “أفضل أسبوع إطلاق” فيما يتعلق بدخول مستخدمين جدد إلى منظومة ماك، في إشارة إلى نجاح الجهاز الجديد في جذب عملاء جدد لمنظومة ماك.

جهاز منخفض السعر بمواصفات قوية

طرحت آبل جهاز “MacBook Neo” في 11 مارس، بسعر يبدأ من 600 دولارٍ، أو 2600 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة، أو 2800 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية، مع تخفيض يعادل 100 دولارٍ أمريكي للطلاب، بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت.

ويعتمد الجهاز على معالج A18 Pro، وهو المعالج نفسه المُستخدم في هواتف آيفون 16 برو، مما يمنحه أداءً قويًا ضمن فئة الأجهزة الاقتصادية، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت.

ويتوفر بأربعة ألوان، وهي الفضي والأزرق النيلي والوردي الهادئ والأصفر (سيتروس). ويزن الجهاز نحو 1.23 كيلوجرام، مما يجعله مناسبًا للحمل بسهولة. ويوفر الجهاز عمر بطارية قد يصل إلى 16 ساعة، وفقًا لآبل.

وجاء إطلاق “MacBook Neo” بالتزامن مع تحديثات واسعة في سلسلة ماك، إذ كشفت آبل أيضًا عن نسخ جديدة من MacBook Air بمعالج M5، و MacBook Pro بمعالجي M5 Pro و M5 Max، مما جعل أسبوع الإطلاق حافلًا بالإصدارات الجديدة.

ومع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن الجهاز المنخفض التكلفة كان العامل الرئيسي وراء ارتفاع عدد المستخدمين الجدد.

وتراهن آبل على هذا الإصدار لتعزيز انتشار حواسيب ماك في فئة المستخدمين الجُدد، خاصةً مع تسعير تنافسي وأداء محسّن مقارنةً بالحواسيب الاقتصادية التقليدية.