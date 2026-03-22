منها العربية.. واتساب تختبر ترجمة فورية للرسائل تدعم 21 لغة

تستعد شركة واتساب لإطلاق ميزة جديدة تتيح ترجمة الرسائل تلقائيًا وبنحو فوري داخل المحادثات في هواتف آيفون، بهدف تسهيل التواصل بين المستخدمين بمختلف اللغات.

وبحسب تقارير حديثة، فقد ظهرت الميزة في النسخة التجريبية من التطبيق لهواتف آيفون عبر منصة TestFlight في متجر آب ستور، وقد تضمنت خيارًا جديدًا داخل كل محادثة باسم “ترجمة الرسائل”، وتسمح الميزة بترجمة كافة الرسائل الواردة تلقائيًا بمجرد تفعيلها.

ترجمة تلقائية داخل المحادثات

عند تشغيل الميزة، يحدد المستخدم اللغة الأصلية للرسائل واللغة المُستهدفة للترجمة، لتظهر الرسائل الجديدة مُترجَمة فور وصولها دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي.

وتُعد هذه الخطوة تطويرًا مهمًا مقارنةً بالطريقة الحالية، التي تتطلب الضغط المطّول على الرسالة ثم اختيار خيار الترجمة يدويًا.

وتشير المعلومات إلى أن الميزة سوف تدعم ترجمة المحادثات بالكامل، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية، بشرط استخدام المشاركين اللغة نفسها.

حماية الخصوصية عبر المعالجة المحلية

تعتمد الميزة على حِزم الترجمة الموجودة في الأجهزة، وهي تعمل مباشرةً محليًا فيها دون إرسال البيانات إلى خوادم خارجية.

ويضمن هذا النهج بقاء الترجمة ضمن نطاق الجهاز، مع الحفاظ على آلية التشفير التام بين الطرفين، مما يعزز مستوى الخصوصية والأمان.

وتشمل اللغات المدعومة حاليًا العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية واليابانية والكورية والهندية والروسية والتركية وغيرها، بإجمالي يصل إلى 21 لغة.

ومن المتوقع أن يتوسع الدعم تدريجيًا بإضافة لغات جديدة لاحقًا. ولم تكشف واتساب حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق الميزة؛ إذ ما زالت قيد الاختبار ضمن النسخ التجريبية، مما يعني أن توفرها النهائي سوف يعتمد على نتائج الاختبارات والتطويرات القادمة.