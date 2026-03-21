OpenAI تطوّر “تطبيقًا فائقًا” يجمع كافة خدماتها في منصة واحدة

تعمل شركة OpenAI على تطوير تطبيق مكتبي جديد يُعرف داخليًا باسم “التطبيق الفائق Superapp”، وهو يجمع بين تطبيق ChatGPT ومنصة البرمجة Codex ومتصفح Atlas ضمن تجربة موحّدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويستهدف المشروع تبسيط تجربة المستخدم بعد إطلاق عدة منتجات منفصلة لم تلقَ جميعها تفاعلًا واسعًا، كما يأتي ضمن إستراتيجية الشركة لاستعادة الزخم في مواجهة المنافسة المتصاعدة من أنثروبيك، التي حققت نجاحًا ملحوظًا في مجالات البرمجة وحلول الشركات.

وتسعى OpenAI إلى تعزيز قدرات “الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic AI” داخل التطبيق الجديد، حتى يتمكّن من تنفيذ مهام بنحو مستقل عبر جهاز المستخدم، مثل كتابة الشفرات البرمجية وتحليل البيانات وإدارة المهام الإنتاجية دون تدخل مباشر.

وخلال اجتماع داخلي حديث، شددت فيدجي سيمو، المسؤولة عن تطبيقات الشركة، على ضرورة التركيز وتجنّب التشتت، في ظل النمو السريع لمنافسين يجذبون عملاء الشركات والمطورين.

وتخطط الشركة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قدرات منصة Codex لتشمل مهام إنتاجية أوسع، قبل إدماجها في ChatGPT ومتصفح Atlas داخل التطبيق الموحّد. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل الداخلية وتركيز جهود البحث والتطوير على منتج مركزي واحد.

ويأتي المشروع بعد سلسلة مبادرات كُبرى أعلنتها OpenAI خلال العام الماضي، منها تطبيق الفيديو Sora وصفقة الاستحواذ على مشروع أجهزة الذكاء الاصطناعي المرتبط بالمصمم جوني آيف.

وفي المقابل، تواصل أنثروبيك تحقيق تقدم ملحوظ عبر أدوات مثل Code Claude و Cowork، مما يزيد حدة المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي المؤسسي داخل الشركات.

ولم يكشف التقرير عن جدول زمني محدد لإطلاق التطبيق المُنتظر، لكنه أشار إلى أن تطبيق ChatGPT في الهواتف الذكية سوف يستمر دون تغيير في الوقت الحالي.