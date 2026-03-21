تقرير.. كيف تحقق آبل ثروة من الذكاء الاصطناعي دون تطويره؟

سجّلت شركة آبل إيرادات تُقدَّر بنحو 900 مليون دولار من عمولات متجر التطبيقات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال عام 2025، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن بيانات شركة التحليلات AppMagic.

وتشكّل تطبيقات المحادثة الذكية أكبر جزء من هذه العائدات؛ إذ استحوذ تطبيق ChatGPT وحده على نحو 75% من إجمالي الإيرادات، مدفوعًا بعمليات التنزيل والاشتراكات اللاحقة. وفي المقابل، جاء تطبيق Grok التابع لإيلون ماسك في المرتبة الثانية بفارق كبير بحصة تُقدَّر بنحو 5%.

توقّعات بتجاوز مليار دولار في 2026

تشير التقديرات إلى أن آبل تتجه لتجاوز حاجز المليار دولار من إيرادات تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، حتى في ظل تأخرها النسبي في تطوير تطبيقاتها الخاصة، ومع بطء تحديث مساعدها الصوتي Siri.

ويعكس هذا الأداء إستراتيجية مختلفة تتبعها الشركة؛ إذ تستفيد من هيمنتها على سوق الهواتف الذكية عبر هواتف آيفون، التي تعمل عبرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتفرض آبل عمولة تصل إلى 30% على الاشتراكات داخل متجرها، مما يمنحها حصة مباشرة من نجاح هذه التطبيقات.

الاعتماد على الشركاء بدلًا من الاستثمار الضخم

تأتي هذه الإيرادات في وقت تُنفق فيه شركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا عشرات المليارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دون تحقيق أرباح واضحة حتى الآن، في حين تحافظ آبل على إنفاق أكثر استقرارًا، مع تركيزها على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل عبر الأجهزة نفسها.

وفي هذا السياق، تعتزم آبل تعزيز قدرات Siri عبر شراكة مع جوجل لاستخدام نماذج Gemini، ضمن نسخة مطوّرة من المساعد الصوتي يُتوقع إطلاقها لاحقًا هذا العام. وتشير تقارير إلى أن قيمة الاتفاق قد تصل إلى نحو مليار دولار سنويًا، مما يمنح آبل وصولًا إلى نموذج ضخم يتفوق على قدراتها الحالية.

وتُبرز هذه الخطوة مفارقة لافتة، إذ تدفع جوجل بالفعل نحو 20 مليار دولار سنويًا لآبل مقابل الحفاظ على محرك بحثها افتراضيًا في هواتف آيفون.