جوجل تبدأ اختبار تطبيق Gemini لأجهزة ماك لمنافسة ChatGPT و Claude

بدأت شركة جوجل اختبار إصدار تجريبي من تطبيق Gemini لأجهزة ماك التابعة لشركة آبل، من أجل تعزيز المنافسة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude، التي تتوفر بالفعل كتطبيقات مستقلة في نظام macOS.

ووفقًا لما ذكرته بلومبرغ في تقرير أخير لها، فقد أتاحت جوجل نسخة أولية من التطبيق ضمن برنامج تجريبي محدود للمستخدمين خارج الشركة، بهدف جمع الملاحظات واكتشاف الأخطاء قبل الإطلاق الرسمي. وأوضحت الشركة للمختبرين أن النسخة الحالية ما زالت نسخة أولية وتضم الوظائف الأساسية فقط، دون كافة المزايا التي ستصل لاحقًا.

مزايا متعددة وتركيز على الإنتاجية

يتيح التطبيق مجموعة واسعة من المزايا، تشمل إنشاء الصور والفيديو والصوتيات وتحليل البيانات وبناء الجداول والرسوم البيانية، إلى جانب حل المسائل الرياضية والبحث عبر الإنترنت. كما يدعم مراجعة المحادثات السابقة وتحليل الملفات المرفوعة، مع تقديم تجربة مخصصة للمستخدم.

ويحمل التطبيق الاسم الرمزي “Janus”، ويشير بدء الاختبارات الخارجية إلى اقتراب طرحه رسميًا، مع أن جوجل لم تكشف عن موعد الإطلاق حتى الآن، ويتوقع أن يكون ذلك بالتزامن مع مؤتمر الشركة للمطورين في مايو المقبل.

وتختبر جوجل أيضًا ميزة جديدة تُعرف باسم “Desktop Intelligence”، تتيح للتطبيق الوصول إلى بيانات من تطبيقات أخرى في حواسيب ماك، مثل التقويم، لتقديم إجابات أكثر تخصيصًا. وتعتمد هذه الميزة على تحليل ما يظهر في الشاشة، وسحب البيانات من التطبيقات عند استخدام Gemini، بما يعزز قدراته التفاعلية.

وحاليًا، يضطر مستخدمو ماك إلى استخدام Gemini عبر المتصفح فقط، في حين سيتيح التطبيق الجديد وصولًا أسرع مع قدرة على رفع الملفات بسهولة، وهي من الاستخدامات الأساسية لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق متصاعد بين شركات التقنية لوضع أدوات الذكاء الاصطناعي أمام أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

وفي المقابل، تعمل آبل على تطوير مساعد ذكي جديد يحمل الاسم الرمزي “Campo”، ضمن تحديثات مرتقبة لأنظمة iOS 27 و macOS 27 القادمة، مع اعتماد جزئي على نماذج جوجل لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.